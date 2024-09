Kanye West chystá nový album. Na koncerte v Číne predstavil prvý song

Na koncerte predstavil prvú pieseň Beauty and the Beast.

Kanye West počas vystúpenia v Číne oznámil, že mu vychádza nový album s názvom Bully. „Chystám nový album,“ prezradil West na štadióne Wuyuan River v čínskom meste Haikou. „Album sa volá Bully a táto pieseň sa volá Beauty and the Beast,“ oznámil fanúšikom. Pieseň potom predstavil s jemným inštrumentálnym doprovodom.

„Stále nad tým premýšľam každú noc a každý deň sa snažím pokračovať, aby som si udržal svoje publikum. Neberte to ako neúctu, sedím tu a snažím sa presmerovať,“ znel text prvej odtajnenej piesne. Westov dlhoročný spolupracovník Mike Dean zverejnil na Instagrame komentár, že Beauty and the Beast je zvyšok z albumu Donda. Pieseň bola teda pravdepodobne určená pre album z roku 2021.



Niekoľko hodín po vystúpení zverejnil Kanye West na svojich sociálnych sieťach fotografiu z vystúpenia s nápisom „BULLY“. Jeho fanúšikovia však už teraz tušia, že jeho oznámenie musia brať s rezervou. Len tento rok sa vydanie oboch albumov Vultures oneskorilo o niekoľko mesiacov.