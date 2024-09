Daniel Radcliffe hral po boku nebohej kolegyne viac ako 10 rokov.

Herec Daniel Radcliffe, ktorý je známy najmä z filmov o Harrym Potterovi, vzdal hold svojej hereckej kolegyni Maggie Smith, ktorá v piatok 27. septembra zomrela. Obaja herci si spolu zahrali v sérii o mladom čarodejníkovi, informuje portál Variety.

Radcliffe opísal zosnulú herečku ako neuveriteľne láskavú a považoval za neuveriteľné šťastie, že s ňou mohol 10 rokov spolupracovať. „Vždy sa budem považovať za neuveriteľného šťastlivca za to, že som s ňou mohol pracovať a na nakrúcaní tráviť čas v jej blízkosti. Slovo legenda je nadužívané, ale ak to platí pre niekoho v našom odvetví, platí to pre ňu. Ďakujem Maggie," napísal herec.

Maggie Smith si vo filmoch o Harrym Potterovi zahrala úlohu obľúbenej profesorky Minervy McGonagallovej. Okrem toho ju diváci môžu poznať zo seriálu Downton Abbey.

O smrti herečky informovala jej blízka rodina. Jej dvaja synovia Toby Stephens a Chris Larkin vydali oficiálne vyhlásenie, v ktorom napísali: „Zomrela pokojne v nemocnici dnes skoro ráno, v piatok 27. septembra. Bola to intenzívne skromná osoba, v posledných dňoch trávila čas s priateľmi a rodinou. Zanechala po sebe dvoch synov a päť milujúcich vnúčat, ktorí sú zdrvení stratou svojej výnimočnej matky a babičky."