Kontroverzný influencer sa počas staredownu so ženou vyzliekol. Na tlačovke Celebrity Combat lietali aj paradajky

V novom projekte Celebrity Combat si zmerajú sily známe instagramové tváre.

V utorok sme sa zúčastnili tlačovej konferencie nového projektu Celebrity Combat, na ktorej to poriadne vrelo. V ringu sa proti sebe postavia mnohé známe tváre, ktoré si na predzápasovom stretnutí nič nedarovali.



Fanúšikovia bojových športov sa môžu tešiť na sériu napínavých zápasov, v ktorých o titul víťazov zabojujú napríklad exfarmárka Nikola Komorová, fitness tréner Tomáš Coach či spevák a influencer David Key.

Práve kontroverzný fitness tréner Tomáš Coach sa pre Refresher vyjadril, že zápas berie ako výzvu. Tomáš je známy najmä pre svojský prístup ku svojim klientkam a drsné metódy trénovania. Ženám počas tréningu nadáva či bije po zadku.

Organizácia si pripravila pre fanúšikov mimoriadne neštandardný zápas medzi podnikateľkou Denisou Stefanovou, ktorá do ringu vyzvala svojho bývalého kamaráta speváka a kontroverzného influencera Davida Keya. Pôjde tak o jediný zmiešaný zápas. Protivníci si na predzápasovom stretnutí nič nedarovali. „Ja z nej spravím ženu,“ adresoval David Key svojej protivníčke.

„Ja absolútne nevnímam súperku, ani si nepamätám jej meno. Viem, že to bola moja fanynka a fanynkám sa robí radosť,“ vyjadril sa pre Refresher David Key.

Zdroj: redakcia Refresheru



Zmiešaný zápas nie je jediným prekvapením, na ktoré sa môžu diváci tešiť. Svoju silu si odmeria aj príslušník policajného zboru Lukáš Bočkaj, ktorý zabojuje o titul víťaza rovno proti dvom súperom, ktorými budú Jakub Tardík a Vladimír Májek.

Ambasádorkou projektu sa stala influencerka Mikela, ktorá má bohaté skúsenosti s bojovými športami. Jej bývalý manžel Miroslav Vlček si v minuloročnom zápase zmeral sily s influencerom Fiki Sulíkom. Medzi exmanželmi to po rozvode poriadne vrie.

„Celebrity Combat mi zabezpečilo ochranku kvôli tomu, že si všimli, že sem môj exmanžel došiel. On zmizol aj so svojou priateľkou a hádzal tu niekto po ľuďoch paradajky, snažili sa po mne, ale trafili SBS. Zase sa ukázali, bolo vidno, že to boli oni. Ja radšej budem v pozícii, kedy SBS pôjde so mnou k autu, ako keby ma mal niekto niekde chytiť,“ vyjadrila sa Mikela o búrlivej situácii medzi exmanželmi.

Napínavá situácia medzi súpermi vyvrcholí už 7. decembra na slávnostnom Galavečeri, ktorého miesto organizácia zatiaľ neprezradila.