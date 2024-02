Triasli sa mi nohy, plakala som a na chvíľu aj ohluchla. Mordor fitnes nie je pre slabé povahy, no išla by som znova (Reportáž)

V článku si prečítaš, ako prebiehal tréning s trénerom Tomášom Rezákom, ktorý je na Instagrame známy svojimi tvrdými technikami a prísnym prístupom.

„Pokračuj, lebo ti pridám. Dve doby dole, dve doby hore! Nevieš rátať?“ počúvam od trénera Tomáša Rezáka. Jeho hlas je hrubý, silný, jeho pohľad prísny. Pozornosť zbystria aj ľudia, ktorí cvičia okolo nás, a pohľadom nás súdia. Na chvíľu sa rozľútostím a začnem banovať, že som sem dnes vôbec prišla. Na tenisky mi padajú kvapky sĺz, pália ma stehná a ťažko sa mi dýcha. Nemôžem však zastaviť, lebo mi naozaj pridá.

Tomáš Rezák, zakladateľ Mordor Fitness, je na Instagrame známy najmä pre svoje drsné metódy trénovania. Svojej práci sa venuje už takmer 11 rokov a na mušku si berie iba ženy, lebo je to podľa jeho slov praktickejšie. Nepozná výraz „nevládzem“, bolesť je podľa neho iba ilúzia v hlave a najviac na svete ho vie nahnevať nedochvíľnosť či lenivosť. Jeho tvrdý spôsob trénovania sa rozhodla naša redaktorka vyskúšať na vlastnej koži a priniesla ti túto reportáž.

V Refresheri rozoberáme témy, ktoré zaujímajú mladých ľudí. Na našom webe nájdeš články o zdraví, gastre aj cestovaní. Tvoriť obsah môžeme najmä vďaka našim predplatiteľom, preto ak sa ti naša tvorba páči, podpor nás a staň sa členom klubu Refresher+.

Ako som oľutovala svoje rozhodnutie a dvakrát zablúdila

„Ahoj, chcela by som s tebou absolvovať tréning. Myslíš, že by si si niekedy našiel na mňa čas?“ začínam v posledný januárový pondelok konverzáciu s trénerom Tomášom na Instagrame. V kútiku duše dúfam, že mi neodpíše, aby som nemusela na vlastnej koži zažiť to peklo, ktoré som videla na jeho videách. Na druhý deň mi však ponúkol voľný termín na nedeľu 4. februára o dvanástej.

Po zvyšok týždňa som si od nervozity obhrýzala nechty a premýšľala, ako by som sa vyhovorila v práci. Hlavou mi behali iba trénerove videá z Instagramu, na ktorých tvrdo trénuje svoje klientky. Núti ich cvičiť, keď nevládzu, kričí na ne a niekedy ich „trestá“ aj fyzicky. Dievčatá sa na videách v reakcii na jeho správanie neraz rozplačú a z tvárí im srší zúfalstvo. Mne sa pri pozeraní spotia dlane.

Je nedeľa ráno a ja do seba neviem dostať ani hlt raňajok. Urobím si teda ovocný milkshake s orechmi a proteínom. Balím si tenisky a oblečenie na cvičenie, zároveň Tomášovi píšem správu s otázkou, kde sa vlastne fitko, v ktorom trénuje, nachádza. Dozvedám sa, že v 365 Fit&Co v Eurovei. Vyrážam.

Po ceste som od stresu dvakrát zablúdila, no napokon vchádzam do posilňovne načas. Zaplatím si vstup a vydám sa do šatne. Priestor mi nie je známy, nikdy som tu nebola. Trocha ma chytá panika z množstva ľudí a obrovského priestoru. Kým sa prezliekam, do šatne vchádzajú ženy, ktoré už majú odcvičené.