Kto je tajomný Tom Bombadil, aké má schopnosti a je Stranger naozaj Gandalf? Vysvetľujeme 4. časť Rings of Power

Vysvetľujeme všetko nejasné, čo diváci videli v 4. časti seriálu Rings of Power. Spoznali sme nové bytosti z Tolkienových kníh.

Seriál Rings of Power (Prstene moci) sa konečne rozbehol. Po troch fajn epizódach konečne prišla aj jedna fantastická. V tej štvrtej diváci uvideli veľa zaujímavých a mysterióznych vecí z Tolkienových kníh, vrátane nadprirodzených bytostí a očakávaných nových postáv. Tou najočakávanejšou bol mysteriózny Tom Bombadil, ktorý bol aj v knihách Pán prsteňov, no Peter Jackson ho do svojich filmov nezaradil.

Prítomní boli aj duchovia, podzemné príšery, Enti a dozvedeli sme sa viac o Istari, čarodejoch v Stredozemi, ktorých poslali samotní vládcovia tohto sveta menom Valar. Ak sa niekto nevyzná v Tolkienových knihách, veľa vecí mu unikne. Kto je teda Tom Bombadil, je Stranger skutočne Gandalf a čo to boli za príšery, ktoré takmer zabili Arondira, Isildura, Galadriel a Elronda?

Duchovia „Barrow-Wights“

Ako prví sa ukázali „duchovia“, ktorí sa volajú Barrow-Wights. Ide o bytosti temnoty, ktoré dokážu meniť svoju podobu. Je takmer nemožné ich zabiť. V knihe sa s nimi stretli aj Frodo a jeho skupina a unikli im len o vlások. Zachránil ich Tom Bombadil, ktorý tieto bytosti odohnal svojou piesňou.

V seriáli Elrond ostatným povie, že sa dajú zabiť len so zbraňami, s ktorými ich pochovali. Jackson ich z filmov vynechal. Zrejme ich nepokladal za dôležité postavy pre dej a navyše nechcel pracovať s Bombadilom.

Zdroj: Rings of Power/Amazon

Nameless Things

Zaujímavé boli aj príšery, ktoré Arondir nazval Nameless Things (veci/bytosti bez mena). V knihách o nich Gandalf rozprával nasledovne: „Hlboko pod najhlbšími výkopmi trpaslíkov, svet nahlodávajú „neznáme bytosti“. Ani Sauron ich nepozná. Sú staršie ako on."

Ako sa teda dostali na povrch? Príšera, ktorá takmer zabila Arondira a Isildura, prebývala v bahne. Jej prítomnosť na povrchu sa dá vysvetliť najlepšie vďaka zrodu Mordoru. Keď vybuchla sopka a zmenila povrch celého kraja, zrejme tým uvoľnila aj pôdu hlboko v zemi, z ktorej sa tieto príšery dostali na povrch. Za Nameless Thing môžeme považovať aj vodnú príšeru z prvej série, ktorá napadla plťku s Halbrandom/Sauronom a Galadriel.