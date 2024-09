REFRESHER Market: Dopraj svojim nohám pohodlie v modeloch tenisiek Asics, New Balance či Salomon

Spojenie komfortu a atraktívneho štýlu je to najlepšie, čo si môžeš dopriať v rámci obuvi.

Ak miluješ tenisky podobne ako my, potom si vždy nájdeš miesto na ďalší fresh kúsok. Tentoraz sme zostavili zoznam najlepších pohodlných tenisiek, v ktorých budeš mať úsmev na tvári aj po 15 kilometroch v nohách. Medzi našimi tipmi nájdeš TOP štýly s podpisovým jazykom značiek Asics, New Balance, Salomon, Nike či Adidas.

Pohodlne sa usaď a vyber si svojho favorita, ktorý bude v tvojom kufri vždy, keď sa vyberieš spoznávať veľké svetové metropoly a navyše dodá tvojim outfitom sladkú bodku.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Nike Phoenix Waffle – 68,95 €

Zoznam otvárame modelom Nike Phoenix Waffle, ktorý vychádza z pôvodných dizajnov spoločnosti Blue Ribbon Sports a využíva technologický pokrok súčasnosti.

Ikona značky Nike prináša štýl dedičstva do zjednodušenej tenisky, ktorá sa môže pochváliť schémou v sivo-bielych tónoch s modrými, respektíve červenými detailmi a podrážkou s vafľovou textúrou pre dokonalú trakciu. Čo sa týka materiálov, dizajnéri stavili na overenú kombináciu textílie a kože v oblasti konštrukcie.

Tenisky predstavujú spojenie nadčasového štýlu a maximálneho pohodlia, ktoré oceníš každý deň cestou do školy/práce. Bonusom je cena necelých 70 eur, ktorá neohrozí tvoj rozpočet.

Nike Zoom Vomero 5 SP „Vast Grey“ – 129,95 €

Nike Zoom Vomero 5 nepatrí medzi najznámejšie modely obuvi, avšak ponúka originálny vzhľad a pohodlie, ktoré si nebudeš vedieť vynachváliť.

Piata edícia radu Vomero je na trhu od roku 2010 a je známa vďaka technickej dokonalosti a priemyselnému dizajnu, ktorý odráža súčasnú módnu estetiku trendov ako gorpcore či Y2K. Vyhotovenie s podtitulom „Vast Grey“ má minimalistickú schému zahalenú do kombinácie priedušnej textílie a syntetických tkanín.

Z vlastných skúseností môžeme potvrdiť, že ide o jedny z najlepších mestských tenisiek s logom Nike, ktoré si môžeš kúpiť. Ich bonusom oproti konkurencii je, že zatiaľ nie sú opozerané. Využi to vo svoj prospech a zahviezdi pred celým mestom.

Vo svete aktuálne nenájdeš viac hype obuv ako tenisky s logom Asics, čo potvrdzuje fakt, že ide o najrýchlejšie rastúci typ produktu na StockX. Ak nemáš v rotácii žiadny pár, naprav túto chybu čo najskôr.

Perfektným štartom do sveta tenisiek od známej japonskej značky je model Asics Gel-1130, ktorý má jednoduchý vzhľad inšpirovaný bežeckou estetikou v 90. rokoch a je zahalený do kvalitných technických materiálov. Nás oslovila verzia s bielym základom, metalickými prekrytiami a zlato-hnedými detailmi, ktoré dodali obuvi cool nádych. Cena je 139 eur, čo je trochu vyššia cena oproti retailu tohto ľahkého kúsku.

Ak ťa neoslovili tenisky Asics Gel-1130, veríme, že prídeš na chuť štýlu Gel-NYC, ktorý čerpá inšpiráciu z dedičstva spoločnosti a moderných výkonnostných modelov určených na beh.

Konštrukcia obuvi odkazuje na siluetu Asics Gel-Nimbus 3 z nultých rokov, zatiaľ čo zvršok z priedušnej sieťoviny v atraktívnej sivo-čierno-bielej kombinácii má vintage nádych charakteristický pre model Asics Gel-Cumulus 16. Pohodlie zabezpečuje odolná gumová medzipodrážka s patentovanou technológiou Gel.

New Balance 1906 „Silver Metallic“ – 160 €

Tenisky s logom New Balance sú synonymom pohodlia a v súčasnosti aj modernej mestskej estetiky, ktorú využívame v každodenných outfitoch. Modelový rad s číselným označením 1906 je stávkou na istotu a vďaka športovému vzhľadu ho ľahko zladíš so šortkami v lete, ale aj s džínsami či cargo nohavicami počas jesene.

New Balance 1906 „Silver Metallic“ kombinujú priedušnú sieťovinu so syntetickými prekrytiami v striebornej farbe a čiernou konštrukciou v oblasti päty. Ľahký krok si môžeš vychutnávať vďaka patentom ako sú Ndurance®, OrthoLite® alebo N-ergy, ktoré zabezpečujú mäkké tlmenie, odpruženie či odolnosť. Náš favorit v portfóliu NB.

Asics Gel-Kayano 14 „Cream/Pure Silver“ – 160 €

Spoločnosť Asics ukrýva vo svojich archívoch množstvo vintage bežeckých siluet, ktoré sú v súčasnosti ozdobou mestských ulíc a ktoré môžeš vidieť na nohách módnych trendsetterov.

Model Asics Gel-Kayano 14 je možno najväčší hit z japonských dielní a vo farebnom vyhotovení „Cream/Pure Silver“ vyzerá skvelo. Vedenie tieto tenisky prvý raz predstavilo v roku 2000 a v aktualizovanom dizajne ponúkajú sviežu kombináciu modrej, krémovej, bielej a striebornej na odolnej gumovej podrážke, ktorá je nabitá technológiami – podporným systémom Trusstic® aj odpružením Gel®. Cena je presne 160 eur.

Asics Gel-Nimbus 9 – 160 €

V dnešnom zozname nájdeš päť rôznych modelov s jasným rukopisom značky Asics a všetky sú v niečom výnimočné a jedinečné.

Tenisky Asics Gel-Nimbus 9 si zobrali to najlepšie z módnej estetiky Y2K aj bežeckých okruhov. Industriálne strieborné prvky dodali neprehliadnuteľnú formu a v kombinácii s mäkkými panelmi na zvršku vytvorili svieži mestský vzhľad. Gélové kapsuly sú umiestnené po celej dĺžke medzipodrážky, vďaka čomu sú vhodné pre aktívnych ľudí, ktorí popri množstve povinností nezabúdajú na vzhľad. Ak sa ti táto obuv s futuristickým vzhľadom páči, priprav si 160 eur vrátane doručenia.

Náš posledný tip na tenisky Asics opäť padol na modelový rad Gel-NYC, tentoraz vo farebnom vyhotovení s označením „Strawberries & Cream“, ktorému dominujú ružové panely zo semišu a v medzipodrážke.

Neprehliadnuteľné ružové prvky dopĺňa priedušné telo z ľahkej sieťoviny, krémové prekrytia a jemné metalické akcenty v oblasti konštrukcie. Tenisky Asics Gel-NYC „Strawberries & Cream“ prinášajú nádherný mix dokonalého pohodlia a jedinečného štýlu. Dodaj svojmu kroku nádych sladkosti v modeli, ktorý je ideálny pre módnych nadšencov.

Retail týchto tenisiek bol na úrovni 150 eur, pričom cez REFRESHER Market ich kúpiš len o 30 eur drahšie. Nie, nie sú len pre ženy.

Ak si vyberáš obuv podľa toho, či je pohodlná a funkčná, potom by si nemal/-a vynechať vo svojej každodennej rotácii modely s podpisom spoločnosti Salomon, ktoré tieto atribúty spĺňajú dokonale.

V širokom portfóliu dostupných vyhotovení nás najviac oslovila silueta Salomon XT-6, ktorá váži len približne 365 gramov a ponúka maximálnu úroveň tlmenia, odolnosti a pohodlia pri každom pohybe, a to aj mimo spevnené trasy a chodníky. Na trhu je od roku 2013 a je preferovanou obuvou bežcov na ultra diaľkové preteky v náročných podmienkach, avšak vďaka aktualizovanému dizajnu bude tiež ozdobou tvojich bežných mestských outfitov.

New Balance 9060 „Slate Grey“ – 190 €

O modeli New Balance 9060 sme už napísali všetko a niekoľkokrát v starších článkoch. Ak by sme mali tieto originálne tenisky opísať čo najstručnejšie, povedali by sme, že ide nové vyjadrenie vycibreného podpisového štýlu, respektíve dizajnu značky, ktorý je založený na neustálom progrese a vývoji.

Moderná lifestylová obuv reinterpretuje známe prvky, ktoré pochádzajú z klasických modelov zo série New Balance 99X. Bonusom je futuristická estetika s chunky vzhľadom, ktorý je charakteristický pre módny trend Y2K. Vďaka univerzálnej sivo-bielej schéme však ide o perfektného každodenného spoločníka.

Adidas Response CL „Paso Fino“ x Bad Bunny – 235 €

Bad Bunny patrí medzi najstreamovanejších interpretov v posledných rokoch a vďaka veľkému dosahu získal lukratívne partnerstvo so spoločnosťou Adidas, ktorá mu poskytuje dostatok priestoru na realizáciu vlastných predstáv a obuvi.

Výsledkom spolupráce je napríklad atraktívne vyhotovenie modelu Adidas Response CL s názvom „Paso Fino“, ktoré obsahuje prvky divokého západu inšpirované Bad Bunnyho láskou k westernom. Tenisky sú vybavené rozpoznateľnou gumovou podrážkou Response CL, ktorá je známa objemným vzhľadom a tlmiacou podporou, zatiaľ čo zvršok je zahalený do kombinácie sieťoviny, kože a textílie v tmavohnedých a svetlohnedých odtieňoch s fialovými akcentmi.

Retail modelu Adidas Response CL „Paso Fino“ bol 160 eur, avšak v súčasnosti ho nekúpiš za menej ako 235 eur.