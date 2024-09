Slováci prezradili, prečo sa vrátili zo zahraničia: Život v zahraničí je život v zlatej klietke, doma mám všetko, po čom túžim

Lenke nevyhovoval život v zlatej klietke, Viktóriu priviedol späť neúspech v Emirates a Klára sa rozhodla vrátiť pre rodinné problémy.

Počas uplynulých 20-tich rokov zo Slovenska odišlo odhadom viac ako 300-tisíc ľudí. Najpočetnejšiu skupinu tvoria mladí dospelí alebo ľudia v produktívnom veku. Lákadlom na život vo vybraných krajinách v zahraničí je vyšší životný štandard a s ním spojené lepšie zárobky, kvalitnejšie vzdelanie či sociálny systém.

Medzi množstvom odídencov sú aj takí, ktorí sa po rokoch strávených v zahraničí rozhodli vrátiť na Slovensko. Ich dôvody sú rôzne. Kým niektorým chýbala rodina a priatelia, iní si uvedomili, že doma majú vyššiu šancu na kariérny rast. Mladí ľudia pre Refresher porozprávali o tom, čo ich motivovalo k návratu a ako svoje rozhodnutie vnímajú s odstupom času.

Návrat bol v pohode až na priveľa negatívnych, deprimovaných ľudí.

Viktória do Londýna odišla pred 13 rokmi ako 18-ročná. „Mala som tam kamošky, ku ktorým som išla bývať a bola to pecka! Cítila som sa ako v tábore, užívala si slobodu a to, že konečne ma nikto nekontroluje. Hneď som si našla prácu aj priateľa a žila perfektným životom, v ktorom nechýbali párty, šport, práca aj kurzy angličtiny. Užívala som si aj cestovanie po svete. Čím dlhšie som žila v Londýne, tým viac som to tam milovala, stretávala som sa so zahraničnými a lokálnymi ľuďmi, vypracovala som sa v práci, mala auto, cez víkendy som začala študovať na univerzite,“ hovorí Viktória.

Bratislava je krásna, máme tu hory, termálne kúpaliská, jazerá, všetko blízko - v práci som do 10 minút.

Na Slovensko ju priviedol neúspech v Emirates

Zvrat v jej londýnskom živote nastal po náročnom rozchode s cudzincom, po ktorom začala premýšľať nad radikálnou zmenou. Šťastie skúšala na pohovoroch do Emirates Airlines. Jej sen o práci letušky v Dubaji sa však rozplynul po troch neúspešných pokusoch, a tak sa po ôsmich rokoch života v Británii rozhodla pre návrat domov na Slovensko.

„Povedala som si, že sa predsa hocikedy môžem vrátiť do Londýna. Návrat bol v pohode až na priveľa negatívnych, deprimovaných ľudí,“ spomína s humorom na obdobie krátko po návrate. O posledných rokoch v Bratislave však hovorí v samých superlatívoch. Myslí si, že jej život na Slovensku ponúka všetko, po čom túži.

„Mám skvelú a nadpriemerne platenú prácu, cestujeme, máme vlastné bývanie, autá, bábätko,“ vymenúva Viktória, ktorá si zároveň pochvaľuje aj benefity, ktoré jej ponúka práca na Slovensku. „Buďme radi, že nám firmy dávajú stravné lístky, MultiSport kartu, dosť dní dovolenky či sick days a iné. V Londýne som mala plat a v jednej z firiem ročný bonus, inak nič!“

„Bratislava je krásna, máme tu hory, termálne kúpaliská, jazerá, všetko blízko - v práci som do 10 minút, v Londýne som cestovala 40 minút. Máme tu oproti zahraničiu lacno. Lacnejšie sú tiež školy, za moju doteraz splácam 38 000 libier,“ vysvetľuje Viktória a na záver dodáva, že by už nešla žiť do zahraničia, pretože jej tu je skvele.

