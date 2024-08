Vyskúšala som si tréningy, z ktorých sa internet smeje – bubnovanie aj minitrampolíny. Jediný, kto bol na smiech, som bola ja

Sociálnymi sieťami sa šíria výsmešné videá cvičiacich žien. Niektoré z nich sme si vyskúšali a na názor sme sa opýtali odborníka.

V ideálnom prípade by mal byť pohyb neoddeliteľnou súčasťou života ľudí v každom veku. Štatistiky sú však nepriaznivé. Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2022 takmer tretina (31 %) dospelých ľudí nedosahuje odporúčanú úroveň pohybovej aktivity.

Vo všeobecnosti sa ženy v porovnaní s mužmi hýbu menej, zároveň však čelia výrazne väčšiemu tlaku spoločnosti na svoj vzhľad či váhu, častejšie siahajú po diétach a obmedzujú sa v stravovaní.

Ak sa ženy predsa len rozhodnú zmeniť svoje návyky, nevedia, ako začať či akú metódu zvoliť. Ich sebavedomiu rozhodne nepridávajú ani vtipy na ich adresu. Internetom sa posledné mesiace šíria zosmiešňujúce videá, ktoré zachytávajú ženy, prevažne v strednom veku, cvičiť nevšedné tréningy.

Výsmešné videá na adresu žien

Zostrih cvičení často sprevádza popis „Middle aged women doing anything to not lift weights,“ v preklade: „Ženy v strednom veku robia čokoľvek, aby nemuseli dvíhať činky.“ Zábery zachytávajú ženy cvičiace zavesené na lanách, skákajúce na trampolínach či na čoraz populárnejších topánkach určených na kangoo jumping. Výsmechu sa nevyhlo ani cvičenie pound inšpirované hrou na bicie.

Videá majú milióny zhliadnutí a státisíce zdieľaní. Nechýbajú pod nimi ani výsmešné komentáre, ktoré ženy posielajú dvíhať váhy do fitka. Medzi používateľmi sa našli aj takí, ktorí sa ich zastali a upozornili na to, že akokoľvek smiešne ich cvičenie vyzerá, patria k časti populácie, ktorá sa snaží hýbať a zlepšiť svoje fyzické zdravie a kondíciu.

Odborníci sa zhodujú, že najefektívnejšou formou tréningu je cvičenie s váhami a dostatočný príjem bielkovín, ktoré podporujú rast svalov a okrem straty tuku či vyformovania postavy pozitívne vplývajú aj na lepšiu kvalitu života vo vyššom veku.

S pribúdajúcim vekom totiž nastáva strata svalovej hmoty a sily, ktorá sa nepriaznivo podpisuje na zníženej svalovej výkonnosti či napríklad na náraste telesného tuku.

Po hodine som domov odchádzala s vedomím, že jediný, kto tam bol na smiech, som bola ja.

Aby sme cvičenia vedeli zhodnotiť, vyskúšali sme si ich na vlastnej koži a na názor sme sa opýtali aj odborníka. Vybrala som si cvičenia dostupné v Bratislave. Ako prvé som sa vybrala na tréning jumpingu. Táto forma je medzi ľuďmi obľubujúcimi skupinové tréningy pomerne rozšírená a dostupná vo veľkých aj menších mestách.

Nestíhala som ani za staršími ženami

Cvičí, respektíve skáče, sa na malej trampolíne s oporou rúk. Nejde o neorganizované cvičenie, ale o choreografiu do rytmu hudby. „Základom je kombinácia rýchlych a pomalých skokov, dynamických šprintov a silových prvkov v kombinácii s balančnými prvkami pre dokonalý kardio tréning,“ píšu na webe jedného z bratislavských fitnescentier.

Pravidelné skákanie na trampolíne by malo vo výsledku podporiť kardiovaskulárny systém, zvýšiť celkovú kapacitu pľúc, vytrvalosť a formovať postavu, pričom nezaťažuje kĺby a zároveň má ukľudňujúce účinky na nervový systém.

Na skákanie na trampolíne mám pozitívne spomienky z detstva, pred tréningom som sa tešila, predpokladala som, že sa dobre zabavím a spálim kalórie. V sále som pri príchode spozorovala skupinku stálych cvičeniek, ktoré sa na trampolíne cítia očividne sebaisto.

Strápnená a strápená som sa snažila nepútať pozornosť a úspešne „doskákať“ do konca lekcie.

Trénerka nás upozornila na ideálnu výšku nastaviteľného oporného madla a ešte pred začatím nám poradila, aby sme sa prvým tréningom nenechali odradiť a vyskúšali si aj hodiny s inými inštruktormi.