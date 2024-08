VIDEO: Jake Paul a Mike Tyson do seba na staredowne strkali. Podľa fanúšikov len predviedli zlé herecké výkony

„New York, ste presne ako Mike Tyson. Tiež ste boli naposledy dobrí pred 20 rokmi,“ kričal na bučiaci dav Jake Paul.

Po minulotýždňovom výlete v Prahe má Jake Paul opäť nabitý program. Jake je známy predovšetkým ako youtuber, ktorý však posledné roky rozbehol svoju boxerskú kariéru. V nedeľu sa stretol s legendou boxu – Mikeom Tysonom na tlačovej konferencii k ich pripravovanému zápasu.

Ten sa mal konať 20. júla 2024, pre zranenie Tysona sa však zápas preložil. Streamovacia spoločnosť Netflix, ktorá má na zápas práva, informovala o zdravotných problémoch Mikea Tysona, ktoré obmedzili jeho možnosť týždne trénovať. Z toho dôvodu sa na zápas môžeme tešiť až 15. novembra.

Nesporný víťaz v ťažkej váhe Mike Tyson trvá na tom, že sa zo svojich zdravotných problémov zotavil. Počas staredownu niekoľkokrát zatlačil svojho o 30 rokov mladšieho súpera dozadu, youtuber mu to však neváhal opätovať. Pod zverejnenými príspevkami z tlačovky však fanúšikovia píšu, že ide o vyfabulovaný konflikt a o slabé herecké výkony, ich konflikt je vraj len nasimulovaný.

Tyson stále trvá na tom, že ukončí pôsobenie Jake Paula v boxe: „Máme tu youtubera, ktorý bojuje s najväčším zápasníkom, aký kedy žil. Hneď ako toho chlapa chytím, bude úplne po všetkom, utečie.“

Jake Paul čelí kritike, že sa stavia do ringu proti legende, akou je práve 58-ročný Tyson. Ten mal posledný profesionálny zápas pred takmer dvadsiatimi rokmi proti Kevinovi McBrideovi, išlo v tom čase o jeho šiestu porážku v rade. Naopak, 27-ročný Paul zatiaľ vyhral 10 zo svojich 11 profesionálnych zápasov.

Jake sa na tlačovej konferencii v New Yorku okrem Tysona pustil aj do časti fanúšikov, ktorí ho vypískali. „Bučte na seba! Bučte! Hej, New York, ste presne ako Mike Tyson. Tiež ste boli naposledy dobrí pred 20 rokmi. Poj**te sa, idioti,“ kričal do davu.