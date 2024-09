Filip robí polepy na autá: Lepili sme aj Lamborghini za 530-tisíc eur, no malo horšiu kvalitu laku, než bežné autá (Rozhovor)

Vyspovedali sme majiteľa WrapStyle Bratislava.

Filip Riha založil slovenskú pobočku prestížnej firmy WrapStyle zameranej primárne na polepy áut, ale tiež člnov, lietadiel alebo vrtuľníkov. Rýchlo získal vzácnych zákazníkov s luxusnými autami, ktorí sa pravidelne vracajú s čoraz náročnejšími návrhmi na polepy. Medzi nimi sú aj známi Slováci a Slovenky.

Sám vraví, že často s tímom lepia luxusné autá značiek Porsche, Ferrari či Lamborghini za niekoľko stoviek tisíc eur. Ako funguje výroba dizajnov, aplikácia, čo musia mať pracovníci, aké bizarné požiadavky na polepy už dostal a prečo na stránke WrapStylu nenájdeš žiaden cenník?

Aj to sa okrem iného dozvieš v tomto rozhovore.

V tomto článku si prečítaš: V akých krajinách má WrapStyle pobočky.

Koľko ľudí pracuje v slovenskej pobočke a aké musia mať vlastnosti.

Koľko stál najdrahší polep.

Ako dlho klienti čakajú na výsledok.

Aké influencerky sú stálymi zákazníčkami.

Zdroj: Refresher/Gabriel Kotrha

Ako si sa dostal k tejto práci?

Nebola to náhoda. Išiel som si za tým odmalička. Napriek tomu, že lásku k motorizmu sme v rodine nemali, mňa to už v detstve bavilo. Bolo to moje chlapčenské hobby. Rád som chodil na rôzne automobilové zrazy a podobne. Nikdy som však nepatril medzi ľudí, ktorí si v garáži „vylepšovali“ autá a menili súčiastky. Ani som sa nepreháňal na škodovke po poli a nerobil rôzne frajeriny. Nebralo ma to.

Nemal som nejaké rebelské obdobie, odjakživa som v autách videl biznisový potenciál. Aj preto som šiel na podnikateľskú fakultu VUT v Brne. V Česku som zostal aj po štúdiu a začal som s predajom Mercedesov. Moji klienti často chceli na autách rôzne úpravy a tak som sa prirodzene „infiltroval“ do brnenskej pobočky WrapStylu, ktorá tam fungovala už veľmi dlho. Cez dobrého kamaráta, ktorý je doteraz mojím partnerom v automobilovom biznise, som sa zoznámil s majiteľmi.

Časom prišiel popud na zmenu a keď som si všimol, že WrapStyle nemá pobočku na Slovensku, napadlo ma jednu tu založiť. Tak sme to dohodli. Tým, že WrapStyle funguje ako franšíza, pričom materská spoločnosť je práve v Česku, šlo to jednoduchšie. Dnes má firma vyše 25 pobočiek, napríklad v Toronte, Dubaji, Kuvajte či v Bahrajne.

Zdroj: Maroš Zvarík

Priamo ty si bol teda iniciátorom, aby niečo také na Slovensku vôbec vzniklo.

Hej. Veľa ľudí si inak myslí, že firma WrapStyle vznikla v zahraničí, keďže má pobočky vo viacerých kútoch sveta, ale vznikla paradoxne v Zlíne.

Poskytli ti z Česka tým pádom nejaké financie na rozbeh alebo šlo o vlastnú investíciu?

Keď si zakladáš novú pobočku, kupuješ si vlastne značku od materskej spoločnosti. Investoval som teda všetky svoje peniaze do firmy. Výhodou bolo, že mi v Brne dali „know-how“, všetko mi vysvetlili a relatívne rýchlo som sa v tom zorientoval. Aj preto sme „vystrelili“ krátko od otvorenia. Nebolo to tak, že som sa učil na vlastných chybách. Mal som v podstate už pevnú pôdu pod nohami.

Zdroj: Maroš Zvarík

Chodíš na „služobky“ a biznis stretnutia aj do iných krajín, kde preberáte fungovanie firmy?