Záverečný ceremoniál olympijských hier bude plný hudobných hviezd. Vystúpi Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers či Snoop Dogg

Podobne ako pri otvorení olympijských hier, kde vystúpila Lady Gaga alebo Celine Dion, aj záverečný ceremoniál ponúkne množstvo hudobných vystúpení.

Očakáva sa, že na nedeľňajšom záverečnom ceremoniáli letných olympijských hier v Paríži vystúpia známi hudobníci. Všetci svoju šou predstavia z Los Angeles. Kým niektoré vystúpenia budú naživo, iné sú natočené dopredu.

Hudobnú časť záverečného ceremoniálu koordinuje producent Ben Winston v spolupráci s francúzskymi producentmi. Winston stojí za produkciou cien Grammy alebo špeciálneho vystúpenia Adele: One Night Only.

Vystúpia americkí umelci

Výber týchto interpretov nie je náhodný. Nasledujúce letné olympijské hry sa budú konať v Los Angeles. Práve s týmto mestom sú vybraní umelci úzko spätí.

Populárna a talentovaná Billie Eilish, ktorá nedávno vydala svoj tretí album Hit Me Hard and Soft, je rodáčkou z Los Angeles a jej koncertný film z roku 2021 sa dokonca volal Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles. Snoop Dogg je zasa súčasťou celých tohtoročných olympijských hier a pochádza z Long Beach v Kalifornii. Jeho rap je symbolom západného pobrežia. Skupina Red Hot Chili Peppers vznikla na losangeleskej punkovej scéne v 80. rokoch a jedným z ich veľkých hitov je Californication.

Minulý týždeň tiež unikla informácia, že Tom Cruise, ktorý v súčasnosti v Európe nakrúca film Mission: Impossible 8, by mal podľa magazínu Variety na záverečnom ceremoniáli predviesť kaskadérsky kúsok na motorke a zoskočiť padákom. Olympijskú pochodeň na záverečnom ceremoniáli prevezme starostka Los Angeles Karen Bass.