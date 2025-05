Čo mu bude na profesionálnej kariére najviac chýbať?

Ako triatlonista reprezentoval Slovensko na dvoch letných olympiádach. Vyhral niekoľkokrát Majstrovstvá sveta či Európy v akvatlone a patrí k najväčším ikonám v histórii slovenského športu.

Richard Varga sa na jar 2025 rozhodol ukončiť kariéru, pričom posledný profesionálny štart bude mať symbolicky na na podujatí The Championship 17.-18. mája v Šamoríne.

V tomto článku si prečítaš: Ako si spomína na olympiády v Londýne a v Riu.

Ako sa nedostal na olympiádu neprávom na úkor športovca, ktorý dopoval.

Koľko peňazí stojí rok profesionálneho triatlonistu.

Pred posledným profi štartom som sa s Rišom rozprával nielen o jeho bohatej kariére, ale tiež o rôznych trendoch, náročnosti jeho športového odvetvia či o triatlonovej situácii na Slovensku.

V rozhovore sme rozoberali jeho začiatky, prechod do profesionálneho triatlonu, zážitky z olympijských hier či to, akú krivdu cíti za to, že sa nedostal aj na tretie podujatie pod piatimi kruhmi.

Dozvedel som sa množstvo zaujímavostí, no pred rozhovorom by mi nikdy nenapadlo, že budem s takouto osobnosťou rozoberať aj bachelora Rasťa zo šou Ruža pre nevestu.

Aký máš za sebou rok?

Posledného približne trištvrte roka sa to už schyľovalo k tomu, že ukončím kariéru. Ešte minulé leto som bojoval o postup na havajského Ironmana, ale to napokon nevyšlo. Ešte v novembri som absolvoval preteky v Thajsku. Počas toho obdobia som si však uvedomoval, že mladší nebudem a musím dbať aj na zdravie. Vedel som, že chcem ukončiť kariéru na Slovensku.

Má to aj sentimentálny charakter?

Samozrejme. Začínal som na Slovensku, no potom som pretekal po celom svete. Chcel som to spraviť na Slovensku kvôli rodine, deťom, kamarátom a podobne.

Spomínal si, že ťa ráno čakal tréning. Ako teraz vyzerá tvoja tréningová zložka?

Rozbehol som si triatlonovú akadémiu, ktorej už teraz venujem väčšinu svojho času a energie a nesmierne ma to baví. Ráno mám vždy tréning s klientmi a potom si zatrénujem ja, alebo trénujem priamo s nimi.

Videl som storku, na ktorej trénuješ aj s Rasťom Zvarom z Ruže pre nevestu. Je to jeden z cieľov, aby si trénoval ľudí, ktorí ťa oslovia?