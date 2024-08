Zendaya nahradí Spider-Mana Batmanom. Film produkujú tvorcovia populárnej Euphorie

V pripravovanej novinke sa objaví Zendaya a Robert Pattison.

Film bude produkovať oceňované štúdio A24, v ktorom je Zendaya už dobre známa, pretože stojí za seriálom Euphoria, ako aj za oscarovými hitmi, ako Everything Everywhere All at Once, Room, Moonlight a Lady Bird.

Podľa exkluzívnej informácie portálu Deadline sa pripravovaný film bude volať The Drama. Odhaduje sa, že sa bude hlavná romantická zápletka točiť okolo páru, ktorého idylka sa zvrtne tesne pred svadbou.

Hoci o zápletke nie je až tak veľa jasného, nie je pochýb, že film bude tvoriť špička filmového priemyslu. Producentom je Ari Aster, ktorý pracoval na filme Slnovrat. Hoci mnohí zo spomínaných tvorcov sú momentálne zaneprázdnení inými projektmi, The Drama má byť pre A24 z hľadiska plánovania a rozpočtu absolútnou prioritou.

Zendaya bude totiž čoskoro veľmi zaneprázdnená nakrúcaním novej Duny, ako aj novej série Eufórie, zatiaľ čo Pattinson nakrúca s režisérkou Lynne Ramsay film Die, My Love a napokon ho čaká aj nakrúcanie pokračovania Batmana.