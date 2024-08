Rebríček, ktorý zostavil web Ranker, zahŕňa aj filmy ako Avatar či dva veľké hity s Johnnym Deppom.

Sú to veľké trháky, ktoré boli drahé a veľmi výnosné. Napriek tomu ich kvalita mierne pokrivkávala. Alebo si to aspoň mnohí kritici myslia. Navyše, sú to často pokračovania populárnych franšíz alebo moderné remaky, ktoré si ľudia pozreli zo zvedavosti, čo vysvetľuje, prečo skončili v kinách tak úspešne.



Webová stránka Ranker teraz vytvorila rebríček pätnástich najhorších miliardových blockbusterov, medzi ktorými sú aj takmer oscarové Barbie, zbožňovaní Mimoni či Joker. Aké filmy sa dostali do prvej desiatky podľa kritikov?

10. Captain Marvel (2019)

V tomto filme, ktorý sa odohráva v 90. rokoch minulého storočia, sa Carol Danvers v podaní Brie Larson stáva jednou z najmocnejších superhrdiniek na svete a jej úlohou je zachrániť Zem pred vojnou s mimozemšťanmi. Filmu sa podarilo zarobiť 1,31 miliardy dolárov. Fanúšikovia a fanúšičky však neboli až takí ohromení.

Zdroj: Marvel Studios

9. Avatar: Cesta vody (2022)

Veľa ľudí môže hnevať, že sa tento blockbuster od režiséra Jamesa Camerona objavil v podobnom rebríčku, keďže v čase jeho uvedenia sa o ňom hovorilo len v superlatívoch. Stal sa tretím najziskovejším filmom všetkých čias, keď sa mu podarilo zarobiť 2,32 miliardy dolárov, čím príliš nezaostal za prvým dielom. Svojimi špeciálnymi efektmi si získal srdcia mnohých divákov a diváčok. Má však aj veľa hejterov...

Avatar: The Way of Water. Zdroj: 20th Century Studios

8. Aladin (2019)

Ide o hranú adaptáciu animovanej klasiky Walta Disneyho. Príbeh rozpráva o šarmantnom pouličnom zlodejovi Aladinovi, ráznej a cieľavedomej princeznej Jasmíne a džinovi, ktorý je pravdepodobne kľúčom k ich budúcnosti. Film zarobil viac ako miliardu dolárov, ale mnohí sa mu vysmievali pre jeho bizarné tanečné výkony, nehodiaceho sa Willa Smitha či zle obsadenú princeznú.