Influencerovi Oskimu Baramovi povedal, že sa situácia na scéne stále mení a aktuálne je na vrchole Separ.

Na našej rapovej scéne prebieha už dlhodobo konflikt medzi rapermi Rytmusom a Separom. Raperi sa doťahujú najmä o tom, kto z nich je počúvanejší. Beef ožil koncom minulého roka kvôli počúvanosti na Spotify. Rytmus však v novom videu influencera Oskiho Baramiho skromne priznal, že Separ je momentálne lepší ako on.

Oskar sa s Rytmusom stretol na chorvátskom Zrče, kde majú každý rok koncerty aj česko-slovenskí raperi. „Si podľa teba teraz jednotka v rape?“ spýtal sa influencer. Rytmus najskôr reagoval vyhýbavo a povedal, že sa to stále mení. O chvíľu však povedal, že prvenstvo už stratil. „Momentálne ne, ti j**e?“ povedal raper a spýtal sa, podľa čoho by to mal hodnotiť.

Za kráľa československej scény označil Rytmus Viktora Sheena. Český raper má na svojom konte niekoľko hitov a na veľa z nich spolupracoval s Calinom, s ktorým organizovali aj spoločný koncert v pražskej O2 aréne.

Influencera ďalej zaujímalo, koho by Rytmus označil za jednotku na našej scéne. „Určite Separ. Ide určite najväčšie bomby,“ reagoval pohotovo. Vzhľadom na prebiehajúci konflikt medzi rapermi mnohých Rytmusovo vyjadrenie prekvapilo. „Aj po všetkých beefoch so Separom dokáže uznať, že je niekto lepší než on. Som veľmi rád, že som sa v ňom nemýlil,“ napísal jeden z fanúšikov rapera pod video.