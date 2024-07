Prázdniny s Broučkem je aktuálne na prvom mieste v zozname najsledovanejších filmov na českom Netflixe.

Prázdniny s Broučkem (2024) alebo správna česká komédia o rodine, ktorá sa vydá do Chorvátska v starom karavane. Zdá sa, že práve to teraz baví ľudí viac ako štvrtá epizóda Policajta v Beverly Hills s Eddiem Murphym v hlavnej úlohe či kultových Mimoňov. Vyplýva to z najnovších údajov spoločnosti FlixPatrol.

Prázdniny s Broučkem

Nad dôvodom pravdepodobne nemusíme zložito premýšľať. Čo iné by ľudí v tomto ročnom období bavilo viac ako oddychová letná idylka. Dovolenka v Chorvátsku je srdcovkou mnohých Čechov a Slovákov. Presne taká je aj komédia s Bárou Polákovou a Lukášom Příkazkým, ktorí sa spolu so svojimi dvoma deťmi vydávajú za radovánkami k moru.



Film má na ČSFD hodnotenie 57 percent. „Prekvapivo naozaj vtipný a zábavný rodinný film. A to tento žáner už tak od 12 rokov nemusím. Veľmi mi to pripomínalo staré komédie Márie Poledňákovej,“ znie jedna z recenzií. Film sa momentálne drží na prvom mieste medzi najobľúbenejšími filmami na českom Netflixe, kde poráža aj spomínaného Murphyho.

Policajt v Beverly Hills: Axel F

Ten zažíva comeback po približne 30 rokoch. Detektív Axel Foley sa vracia do ulíc Beverly Hills, kde je tentoraz v nebezpečenstve jeho vlastná dcéra, ktorá je zapletená do rozsiahleho sprisahania. Na pomoc pri riešení prípadu si Axel prizve nového partnera Josepha Gordona-Levitta, ako aj starých známych Billyho Rosewooda a Johna Taggarta.



Film má na ČSFD hodnotenie 66 percent. „Nebolo to až také vtipné, ale nesklamalo to. Hlavne nostalgia a návrat x hercov. Záporák je jasný od začiatku, čo mi nevadilo. A najlepšia časť je scéna s helikoptérou. Gordona-Levitta nemám rád, ale tu bol skvelý,“ hovorí o filme jeden z užívateľov.

10 aktuálne najsledovanejších filmov na českom Netflixe od 7. júla:



1. Prázdniny s Broučkem

2. Policajt v Beverly Hills: Axel F

3. Rodinná aféra

4. Mimoni 2: Zloduch prichádza

5. Vstupenka do raja

6. Ako si vycvičiť draka 3

7. Percy Jackson: More oblúd

8. Percy Jackson: Zlodej blesku

9. Smršť

10. Tvrdá odplata