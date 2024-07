Vypočuj si Čekyho letnú novinku.

Vôňa uhlia, dokonalo prepečené klobásky, zarosený pohár a krajec čerstvého chleba. Urobili sme ti chuť na šťavnatý špekáčik priamo z grilu? Grilovačky k letu neodmysliteľne patria a ich jedinečnú atmosféru milujeme azda všetci.

Dobrá záhradná párty sa však okrem chutného jedla nezaobíde ani bez hudby. Ideálnej takej, ktorá sa všetkým okamžite dostane do uší a s kamošmi si ju budete pohmkávať aj niekoľko dní po vydarenej grilovačke.

Známy výrobca mäsových špecialít Mecom sa tento rok rozhodol, že okrem naložených klobások ti na grilovačku zabezpečí aj hudobný podmaz. Autorom novej piesne je Marián Čekovský.

Text vymýšľali aj zákazníci

Značka Mecom si Čekyho nevybrala náhodou. „Marián pochádza z mesta Humenné na východe Slovenska, v ktorom má sídlo aj naša spoločnosť Mecom. Naším cieľom je tiež podporovať a budovať hodnoty aj v rámci regiónov, v ktorých pôsobíme, a preto bol Marián jasnou voľbou,“ uviedol brand manager značky Mecom Patrik Pencák.

Leto je o zábave, voľnosti, hudbe a letných hitoch. Naším cieľom bolo sortiment na grilovanie spojiť práve s touto témou.

Chytľavá grilovacia skladba vznikla v rámci veľkej letnej súťaže, ktorú si Mecom začiatkom mája pripravil pre svojich zákazníkov.

Do súťaže o súkromný koncert Čekyho, iPhone, slúchadlá či záhradný gril sa mohol zapojiť každý, kto si kúpil balíček klobások Mecom. Následne bolo treba do registračného formulára zadať jedinečný kód z obalu a počkať, či sa usmeje šťastie. Kto chcel zvýšiť svoju šancu na výhru, mohol navrhnúť verš do pripravovanej skladby.

Úryvok z pesničky zaznie vo Fun rádiu, no ty si ju môžeš pustiť hneď teraz:

Novinka je tak výsledkom spolupráce Čekyho a zákazníkov Mecomu. „Súťažiaci mohli zvyšovať svoju šancu na výhry, a teda aj súkromný koncert s grilovačkou práve s Čekym tým, že po zadaní kódu pomohli Čekymu dotextovať letný hit,“ priblížil priebeh súťaže Patrik Pencák.

Okrem rozsahu (60 znakov) museli súťažiaci splniť aj tému, ktorou bolo grilovanie. Na súťažnom webe mali pri poli pre zadávanie veršov možnosť si prehrať začiatok pesničky a pokračovanie melódie, ktoré Čeky naspieval pre pilotný spot.

Zdroj: Mecom

Zábavné aj kreatívne

Súťažiaci boli naozaj kreatívni, čo potvrdil aj Marián Čekovský. „Navrhli úžasné verše a bolo ich naozaj dosť. Boli veľmi zábavné, veľa z nich bolo aj osobných a myslím, že sme to dali dobre dokopy. Výsledkom je veľmi príjemná letná vec,“ popísal nadšený hudobník, ktorý vie, že vymyslieť chytľavý text nie je jednoduché.

„Vytvoriť chytľavý a zároveň jednoduchý refrén aj slohu bolo na celom procese najťažšie. A samozrejme zaspievať to tak, aby tomu bolo pekne rozumieť,“ dodal. Hudobník si na celý proces spomína s úsmevom. „Text piesne je sám o sebe veľmi veselý, čiže o zábavné momenty nebola núdza. Navyše, pri každom nahrávaní sa stane, že niektoré slová sa podarí vtipne skomoliť, takže srandy bolo o to viac.“

Skladanie piesne spolu s úpravami trvalo zhruba týždeň. Pesnička sa následne dostala k spotrebiteľom, ktorých súťažným zadaním bolo navrhnúť ďalšie verše.

Nielen nahrávanie piesne, ale aj natáčanie videoklipu hodnotí hudobník pozitívne. „Musím povedať, že som sa veľmi bavil aj pri natáčaní videa, ktoré sme k pesničke pripravili. Jednoducho, super atmosféra,“ dodal Čeky, ktorého už onedlho čaká živý koncert na grilovačke vybraného šťastlivca.

Ten si okrem skvelej hudby a zábavy užije aj kopec dobrého jedla. Mecom výhercovi zabezpečí aj bohatú zásobu kvalitných grilovacích špecialít a profesionálneho šéfkuchára, aby bola grilovačka a koncert dokonalým zážitkom.