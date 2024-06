VIDEO: Takto zavolal Rytmus na svoj najväčší sólo koncert Daru Rolins. Vraj je neoddeliteľnou súčasťou jeho kariéry

Dara vystúpi na Rytmusovom koncerte v O2 aréne s ich spoločnou pesničkou Party DJ. V hľadisku bude sedieť ďalšia výnimočná osobnosť.

Rytmus koncom minulého roka oznámil na Instagrame svoj najväčší sólový koncert. Štrnásteho septembra si tak jeho skalní fanúšikovia budú môcť vychutnať nové, ale aj staré legendárne tracky. Aktuálne zverejňuje prvé mená, ktoré budú súčasťou jeho šou King Forever, medzi nimi bude aj Dara Rolins.

„14. 9. to bude nabombené fakt veľkými menami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou mojej kariéry. Je mi veľkou cťou vám oznámiť prvého hosťa a veľkú ikonu,“ napísal raper na Instagrame.

Prvé meno Rytmus odhalil, keď na svojom profile zverejnil telefonát so svojou bývalou priateľkou Darou Rolins, ktorú poprosil, či by mu neprišla na jeho koncert hosťovať. Dara pozvanie prijala, a tak v pražskej O2 aréne vystúpi s pesničkou Party DJ.

View this post on Instagram A post shared by @rytmusking

V minulosti sme už týchto dvoch umelcov, ktorí tvorili pár 7 rokov, mohli vidieť spoločne spievať na pódiu. Stalo sa tak na Darininom jubilejnom koncerte, keď oslavovala päťdesiatku v pražskej aréne. Pred tisíckami ľudí zaspievali práve ich spoločný hit Party DJ.

Kto ďalší bude súčasťou šou člena Kontrafaktu, zatiaľ nie je známe. V hľadisku však svoju účasť potvrdil päťnásobný najlepší strelec kanadsko-americkej hokejovej ligy Jaromír Jágr. „Ak budeš ešte spievať v O2 aréne, tak tam musím byť! Musím sa priznať, že od 90. rokov hudbu moc nepočúvam, ale napríklad Zlatokopky mi neušli,“ hovorí športovec.

Umelec je nadšený, že môže takéto veľké meno zo sveta športu pozvať do svojho sveta: „To, že príde Jaromír Jágr na môj koncert, je pre mňa extrémna česť. Je to človek, ktorý ovplyvnil a motivoval k športu obrovské množstvo ľudí po celom svete. Neviem ani opísať to, ako veľmi som hrdý na to, že takáto osobnosť na udalosti, ktorá bude pre mňa ďalším kariérnym a životným míľnikom, nebude chýbať. Som rád, že mu môžem osobne ukázať niečo, na čom robím celým život.“