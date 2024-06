Japonská gejša Sada Abe: svojmu milencovi odrezala penis, potom ho nosila v kimone, snažila sa ním aj ukájať

Aj takto sa môže skončiť nezdravá žiarlivosť. „Sľúb mi, že už nikdy nepotešíš inú ženu,“ povedala údajne Sada Abe svojmu milencovi v posteli pred krvavým masakrom. Sadistická nymfomanka svojím činom šokovala svet.

Sada Abe bola japonská gejša a kurtizána, ktorá sa v roku 1936 stala známa pre svoj brutálny zločin. Svojho milenca Kičizo Išidu zavraždila a potom vykastrovala, čím šokovala celé Japonsko. Nekrofilná sadistka bola závislá od sexu, milenci jej nedokázali plniť sexuálne túžby. Darilo sa to len jednému, bol to práve Kičizo Išida. Podľa slov mužov bola nevyčerpateľná a silná žena, ktorá túžila mať sex minimálne 3-krát za noc. Prípad známy ako „incident Sada Abe“ vyvolal obrovský mediálny rozruch v celej krajine. Vo väzení napísala autobiografiu.

Narodila sa v Tokiu v roku 1905 ako siedme z ôsmich detí v rodine patriacej k vyššej strednej vrstve. Už v detstve utekala z domu a priatelila sa s nesprávnymi ľuďmi. Pôvodne začala pracovať ako služobná, no neskôr sa jej cesta obrátila a stala sa prostitútkou.



V článku sa dočítaš, prečo začala pracovať v dome pre gejše, aké praktiky pri sexe obľubovala, prečo svojho milenca krvilačne zavraždila a čo všetko mu urobila.

Zdroj: Wiki Commons

Do domu pre gejše ju poslali vlastní rodičia

Sada Abe vyrastala v zámožnej rodine, osudným sa jej stalo to, že sa zaplietla so zlou partiou kamarátov. Často utekala z domu a už ako 14-ročnú ju údajne niekto znásilnil. Rodičia Sadu Abe podporovali, no ona napriek tomu prechádzala z problému do problému. Nahnevaný otec ju v roku 1922 predal do domu pre gejše.

Sada Abe sa ocitla v realite, ktorú si predstavovala úplne inak. Nebola z nej luxusná služobníčka či gejša (úloha gejše je predovšetkým zameraná na poskytovanie spoločnosti a zábavy v rámci kultúrnych a spoločenských udalostí – pozn. red.) na vyššej úrovni, ale prostitútka na tej najnižšej pozícii, kde je nútená poskytovať najmä sexuálne služby za veľmi málo peňazí. K tomu všetkému dostala aj syfilis.