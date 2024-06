Slávna transrodová žena Christine Jorgensen: v roku 1952 sa z bývalého vojaka stal fenomén, za týždeň si zarobila 15 000 dolárov

Za prvú úspešnú zmenu pohlavia, ktorá obletela médiá po celom svete, sa považuje prípad Američanky Christine Jorgensen. Novinári z nej urobili hviezdu doslova cez noc. Po prílete do New Yorku ju čakali na letisku stovky fanúšikov.

Z vojaka je blonďavá kráska – takýto titulok prinieslo prvé vydanie amerických novín New York Daily News v roku 1952. Christine Jorgensen sa vrátila už ako transrodová žena z Dánska, kde absolvovala niekoľko operácií. Stovky novinárov ju čakali na letisku v New Yorku a „hviezda“ sa z nej stala doslova cez noc. Spolu s ňou sa na palube lietadla nachádzali aj členovia dánskej kráľovskej rodiny, tí však nikoho „nezaujímali“.

Christine pozornosť médií najskôr prijala. Okrem toho, že si tým zarobila, vnímala to najmä ako príležitosť podeliť sa so svojím príbehom a obhajovať práva transrodových ľudí. Postupne ju to však prestalo baviť, keďže novinári sa jej pravidelne pýtali nevhodné otázky. Ponuky sa jej sypali z každej strany, dostala dokonca návrh na nafotenie aktov. Keď to odmietla, médiá ju začali obviňovať, či je jej operácia pohlavia skutočná.

Už ako žena začala vystupovať v kabaretoch, pravidelne prednášala aj na univerzitách. V osemdesiatych rokoch sa presťahovala do Kalifornie, kde bojovala s rakovinou pľúc a močového mechúra. Svoj boj prehrala, v roku 1989 zomrela vo veku 62 rokov.

Prečítaj si, kto predal jej príbeh do novín, aj to, akým chlapcom bola v detstve, koľko operácií absolvovala a kým sa inšpirovala pri výbere ženského mena. Ak ťa bavia historické témy, prečítaj si o skutočnom Mauglím či mužovi, ktorý sa 20 rokov vydával za ženu . Pre viac exkluzívneho obsahu odoberaj Refresher+.

Introvertný vojak

Christine Jorgensen sa narodila ako chlapec George William Jorgensen jr. 30. mája 1926 v newyorskom Bronxe. Už od útleho veku vraj vedel, že ho niečo odlišuje od rovesníkov, a cítil sa ako dievča. Vraj bol veľmi krehký a introvertný, nezapájal sa do klasických chlapčenských bitiek. Chcel nosiť dievčenské oblečenie a hrať sa s dievčenskými hračkami. Ako tínedžerovi sa mu páčili chlapci a on túžil čoraz viac pochopiť svoje vlastné pocity. Po ukončení strednej školy v roku 1945 ho odviedli do americkej armády. Rok slúžil ako vojenský administratívny pracovník.