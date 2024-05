Ši Pei Pu: Muž, ktorý sa 20 rokov vo vzťahu vydával za ženu. Počas sexu si dokázal vtiahnuť genitálie do brucha

Ši Pei Pu bol čínsky operný spevák, ktorý sa vydával za ženu takmer 20 rokov. Počas nich tvoril pár s francúzskym diplomatom Bernardom Boursicotom, ktorého presvedčil, že je naozaj žena.

V 60. rokoch v Číne prebiehala kultúrna revolúcia, a keďže Boursicot pracoval ako francúzsky veľvyslanec v Pekingu, vzťah medzi cudzincom a občanom Číny bol prísne zakázaný. Bouriscot sa preto rozhodol pracovať pre čínsku vládu ako špión, aby mu dovolili udržiavať vzťah so Šim. Pár sa zoznámil v roku 1964 a okamžite si padol do oka. Vzťah im vydržal neuveriteľných 20 rokov, aj keď sa Ši Pei Pu celý čas prezentoval ako žena a Bouriscot mu všetky jeho klamstvá uveril.

V roku 1983 však oboch francúzska vláda zatkla za špionáž a vtedy vyšla na povrch pravda o ich bizarnom vzťahu.

Ši Pei Pu a Bernard Boursicot na súde. Zdroj: YouTube/Atlas Obscura

Na prekvapenie verejnosti, Boursicotovi nikdy nenapadlo, že by Ši Pei Pu mohol klamať. Bol údajne po uši zamilovaný, preto ho zarazilo, že sa Ši označil na súde ako muž. Mnohým sa tento príbeh zdá neuveriteľný, pretože pár udržiaval aj sexuálny vzťah. Ako toto klamstvo teda mohlo fungovať?

Kto boli Ši Pei Pu a Bernard Boursicot

Ši Pei Pu sa narodil v roku 1938 v čínskej provincii Šandong. Jeho blízky vzťah k francúzštine sa prehĺbil, keď žil v meste Kunming, ktoré má silnú prevahu francúzskej národnosti. Bol to údajne vzdelaný a inteligentný človek, ktorý študoval literatúru. Venoval sa aj opernému spevu, v ktorom najradšej vystupoval ako žena.

Bernard Boursicot bol rodený Francúz a od Ši Pei Pua bol starší o 6 rokov. Už vo svojej mladosti vyhľadával homosexuálne vzťahy, no keď sa presťahoval do Pekingu, rozhodol sa, že skúsi vzťah aj so ženou, pretože si nebol úplne istý svojou orientáciou. Bernard bol podobne ako Ši veľmi vzdelaný a inteligentný človek. Pracoval na francúzskom veľvyslanectve v Pekingu a v roku 1964 ho pozvali na večierok, kde spoznal Šiho.

Keďže si boli sympatickí, dali sa do reči a stali sa z nich blízki priatelia. Ich vzťah sa však nikam neposúval, pretože Ši Pei Pu sa na začiatku predstavil ako muž. Keď však Ši a Boursicot viedli dlhé úprimné rozhovory, Ši sa mu priznal s tajomstvom, ktoré nikdy predtým o sebe nevyzradil, píše Ati.

Rodinné tajomstvo

Ši podľa portálu Ati pokračoval s príbehom, že v rodine mali prísne pravidlá a jeho stará mama verila na rôzne kliatby.