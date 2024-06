50 Cent: ako 12-ročný predával crack. Deväťkrát ho postrelili, lebo nahneval miestny gang. Guľku schytal aj do tváre

Legendárny raper sa po 17 rokoch vráti na Slovensko. 16. augusta vystúpi v Bratislave na festivale Lovestream.

Postrelili ho deväťkrát, pričom jednu ranu schytal aj do tváre. Akoby zázrakom prežil, rozhodol sa zmeniť svoj život a napokon sa stal celosvetovou hviezdou. Málokto má taký inšpiratívny príbeh ako práve on. Na scéne je už viac ako dvadsať rokov, a napriek tomu, že od svojho úderného debutu vydal len štyri albumy, patrí medzi najväčšie rapové ikony.

Jeho hity Candy Shop, P.I.M.P., Window Shopper, In Da Club alebo Ayo Technology poznajú veľmi dobre aj tí, ktorí si tento hudobný žáner nikdy nešli. Len čo spomenuté skladby rozozvučia éter, aj niektorí najväčší hejteri začnú do rytmu kývať hlavami. Curtis Jackson, známy predovšetkým ako 50 Cent, je americký raper, biznismen a herec. Ako však málokto vie, sú filmy, ku ktorým napísal aj scenár a jeden dokonca režíroval.

Vzhľadom na to, že sa 50 Cent v auguste vráti na Slovensko (prvýkrát vystúpil taktiež v Bratislave ešte v roku 2007), prinášame ti jeho profil, v ktorom sa zaručene dozvieš aj veci, ktoré si o ňom doposiaľ nevedel. Ak ťa bavia články s podobným obsahom, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetok obsah na webe bez zbytočných obmedzení.

Jeho matka bola dílerka a zomrela pri požiari, keď mal len 8 rokov

Jackson vyrastal bez otca, pod tvrdou rukou matky Sabriny. Curtisa mala už ako 15-ročná, a aby rodinu uživila, dílovala crack. Bál sa jej viac ako tyranov v škole. Vo svojej autobiografii prezradil, že keď mal 5 rokov a vrátil sa zo škôlky s plačom, pretože ho zbili, matka mu odvrkla: „Zober si niečo a udri ich s tým, ale s plačom sa sem nevracaj.“

Keď mal len osem rokov, zomrela pri požiari. Ako raper povedal pre Contact Music, podľa neho to nebola nehoda, ale vražda, ktorú zinscenovali konkurenční díleri. Podľa jeho slov dal matke niekto niečo do pitia a zapol plyn. Následne sa udusila. Po jej smrti ho vychovávali starí rodičia.

V piesni Then Days Went By však neskôr opísal, že jeho starý otec bol alkoholik a strýko zase drogoval. Svet plný zlých vzorov ho nevyhnutne poznačil, a tak ešte ako 12-ročný začal predávať crack. Pripadalo mu to totiž ako najlepšia voľba slušného zárobku. Do toho začal boxovať a cvičiť v neďalekom gyme. Patril medzi najväčších rebelov na škole. Nosil tam nielen zakázané látky, ale aj zbrane.

Zdroj: Flickr/Music Television/na voľné použitie

Chcel predať kokaín policajtovi a rozzúril nebezpečný gang

Podľa New York Postu ho ako tínedžera zatkli, keď mu našli v teniske crack. Poslali ho do nápravného centra pre drogových delikventov. O problémy si však koledoval aj naďalej. V júni 1994, len krátko pred devätnástymi narodeninami, ho zatkli za to, že sa snažil predať kokaín tajnému policajtovi. Neskôr mu polícia prehľadala dom a našla tam heroín, crack a pištoľ. A hoci mu hrozili roky za mrežami, napokon si odsedel šesť mesiacov v špeciálnom výcvikovom tábore.

Vízia, že sa stane úspešným raperom, prišla, keď sa spoznal s DJ-om Jam Master Jayom zo známej rapovej crew Run-DMC. Ten ho nasmeroval, dal mu cenné rady, vtiahol ho do hudobnej brandže a pomohol mu rozbehnúť kariéru. Jackson si prezývku 50 Cent dal po mŕtvom gangstrovi z Brooklynu, ktorý údajne okrádal raperov. Vtedy ešte netušil, že bude patriť medzi najznámejšie mená žánru. No nie zadarmo.

Dnes nie je tajomstvom, že s najkultovejšími rapermi sa nesú zväčša tie najtemnejšie príbehy. Dílovanie drog končiace sa mŕtvolami v kalužiach krvi nebolo nič neobvyklé. Tvrdý osud postihol napríklad Tupaca Shakura aj obra známeho pod prezývkou Notorious BIG. Oboch v druhej polovici 90. rokov nemilosrdne zastrelili na ulici.

Gangsta rap v tom čase znamenal niečo úplne iné ako dnes. Ak si vtedy na niekoho nahral diss track, mohlo ťa to pokojne stáť život. Nikto sa s nikým nemaznal. A nikto sa nemaznal ani s 50 Centom. Po tom, ako v roku 1999 nahral pieseň Ghetto Qur’an (Forgive Me), v ktorej sa až príliš rozrozprával o kriminálnej činnosti takzvaného Supreme gangu z Queensu, prišla brutálna odozva.