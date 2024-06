Desivý príbeh „muža dvoch tvárí“: na zátylku hlavy mu vyrástla ženská tvár. Donútila ho spáchať samovraždu

Vždy keď anglický šľachtic plakal, jeho diabolské dvojča sa uštipačne smialo. Pred smrťou prosil, aby tvár démona navždy zničili.

Ľudia o anglickom šľachticovi Edwardovi Mordrakovi rozprávali ako o „mužovi dvoch tvárí“. Túto prezývku si však nevyslúžil vďaka svojej osobnosti, ale za vzhľad. Narodil sa totiž s ďalšou tvárou na zadnej strane lebky.

Napriek tomu, že mužovi kolovala v žilách šľachtická krv, jeho životný príbeh bol poznačený melanchóliou a utrpením. Nielenže musel pre svoju biologickú odchýlku denne znášať pohľady desiatok zvedavých očí, ženská parazitická tvár na jeho hlave mu údajne strpčovala každú minútu života.

Vždy keď Edward plakal, jeho diabolské dvojča sa uštipačne smialo. V noci preňho nemohol spávať, lebo mu šepkalo do uší svoje najtemnejšie myšlienky. Stíchlo, až keď sa cez oblok predrali do jeho komnaty lúče ranného slnka.

Mordrake nakoniec podľahol trýzneniu svojho dvojčaťa a vo veku 23 rokov spáchal samovraždu. Svojich blízkych pár dní predtým poprosil, aby „tvár démona“ zničili ešte pred jeho pohrebom. Bál sa totiž, že „diabolské šepoty“ bude musieť počúvať aj v záhrobí.

Mrazivý príbeh anglického šľachtica bol kedysi taký populárny, že o ňom písali nielen noviny, ale aj lekári a vedci. Bol však skutočný? O údajnom Edwardovi Mordrakovi, ktorý mal žiť v 19. storočí, vieme len veľmi málo. Jeho existenciu nepotvrdzujú žiadne fyzické dôkazy. Na druhej strane jeho biologická odchýlka je z medicínskeho hľadiska možná a racionálne vysvetliteľná.

V tomto článku si prečítaš: Kto bol Edward Mordrake.

Čo si o jeho stave mysleli v 19. storočí lekári.

Aká diagnóza opisuje jeho stav v súčasnosti a ako sa dá liečiť.

Aké pochybnosti vyvracajú príbeh Edwarda Mordraka.

Aké známe filmy či seriály sa ním inšpirovali.

Nezvratné prekliatie

Edward Mordrake, niektorými zdrojmi uvádzaný aj ako „Mordake“, mal byť dedičom jedného z najušľachtilejších šľachtických titulov v Anglicku. Nikdy sa oň však neprihlásil. Namiesto toho žil v ústraní a odmietal všetky návštevy. Údajne bol pre svoju biologickú odchýlku až natoľko utiahnutý, že sa nechcel stretávať ani s členmi vlastnej rodiny, píše portál Museum of Hoaxes.

Napriek tomu, že sa úplne izoloval od sveta, bol opisovaný ako inteligentný a vzdelaný mladý muž, ktorý bol navyše skvelý hudobník. Všetky pozitívne výhľady na život mu však marilo utrpenie spôsobené ďalšou tvárou, ktorá mu vyčnievala zo zátylku hlavy.

Vyobrazenie Edwarda Mordraka. Zdroj: Youtube/@Crunch

Išlo o akúsi menšiu ženskú tvár, o ktorej dobové články písali, že je „krásna ako sen a zároveň ohavná ako diabol“. Mala podľa nich dokonca aj vlastnú inteligenciu, ktorú využívala na to, aby strpčovala život svojho nositeľa. Každú noc Edwarda týrala zlovestnými monológmi. Do uší mu vraj šepkala „veci, o ktorých sa hovorí len v pekle“.

Mladý šľachtic sa nakoniec z neutíchajúcich šepotov zbláznil a ako 23-ročný si vzal život, píše Ati. Krátko pred svojou smrťou údajne zanechal príbuzným odkaz, aby tvár na jeho zátylku zničili skôr, než ho zapustia do zeme. Zo všetkého najviac sa totiž bál, že zlovestné šepkanie neutíchne ani v záhrobí.