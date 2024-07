Príbeh trojnohej kurtizány: klientov obšťastňovala dvoma vagínami. Zamilovala sa do muža s dvoma penismi

Mulatka Blanche Dumas sa narodila s troma nohami, so štyrmi prsami a s dvoma plne funkčnými vagínami.

Bola „iná“ a dokázala to využiť vo svoj prospech. Slávna francúzska kurtizána Blanche Dumas sa narodila s troma nohami, so štyrmi prsami a s dvoma plne funkčnými vagínami. Tento veľmi ojedinelý a vzácny stav, ktorý dnes lekári označujú ako „dipygus“ – čiže vrodenú deformáciu tela vyznačujúcu sa rozdvojením panvy a nôh pacienta, bol v 19. storočí, keď Blanche žila, nevídaný.

Žene nezostávalo nič iné, len si zvyknúť na to, že jej biologická odchýlka jednoducho priťahuje pozornosť. Rovnako ako „opičia žena“ Juliana Pastrana, „muž s dvoma telami“ Jean Libbera a ďalší ľudia s podobným osudom, aj Blanche sa čoskoro stala hviezdou dych vyrážajúcich Freak shows.

Ľudia – predovšetkým muži – boli ochotní platiť nemalé peniaze, aby si mohli zblízka prezrieť jej rozdvojené genitálie. Na predstaveniach s erotickým podtónom mnohí diváci zapájali svoju predstavivosť a fantazírovali nad tým, aké by to bolo, milovať sa so ženou takýchto „mimoriadnych fyzických vlastností“.

Blanche, o ktorej bolo známe, že si laškovanie užíva, v tom zacítila príležitosť. Zavesila preto kariéru cirkusantky na klinec a vydala sa do Paríža, kde sa stala jednou z najvyhľadávanejších kurtizán.

Bežne obdarení muži však nedokázali ukojiť jej túžby. Šepkalo sa, že si Blanche preto začala pikantný románik s ďalším cirkusantom, Juanom Baptistom Dos Santosom. Juan – portugalská legenda Freak shows, sa stal notoricky slávnym ako „muž s dvoma penismi“.

Trojnohá mulatka

O detstve Blanche Dumas toho vieme, bohužiaľ, len veľmi málo. Podľa dostupných informácií sa narodila v roku 1860 na ostrove Martinik v Karibiku. Keďže bola mulatka, je zrejmé, že jej rodičia boli zmiešanej rasy, píše portál History Defined.

Život Blanche od tohto momentu zostáva zahalený tajomstvom, až kým oslávila svoje 25. narodeniny. Práve vtedy si ju totiž údajne všimol istý muž z Brazílie menom Bechlinger. Bechlinger cestoval po svete s cieľom nájsť zaujímavých ľudí s biologickými odchýlkami a presvedčiť ich, aby sa dali na dráhu vystupujúcich vo Freak shows.

Blanche Dumas. Zdroj: Wikipedia Commons/@Ted Shackelford

Všetko nasvedčuje tomu, že pri Blanche uspel, keďže ďalšia kapitola jej života hovorí o sláve, ktorú zožala na javiskách „obludárií“. Hoci nie je známe, v akých rôznych krajinách žena vystupovala, je isté, že ju kariéra „odviala“ ďaleko z jej rodného Martiniku.

Kvôli verejným vystúpeniam sa Blanche nakoniec dostala do zorného poľa lekárov a vedcov. V roku 1896 jej príbeh opísali vo svojej knihe Anomálie a kuriozity medicíny — Zbierky zvláštnych lekárskych prípadov aj americkí lekári George M. Gloud a Walter L. Pyle.