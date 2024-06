Rita Ora vydala nový singel s hot videoklipom. Úspešná speváčka vystúpi na Slovensku už v auguste (VIDEO)

Klip re┼ż├şroval oce┼łovan├Ż film├ír, ktor├Ż ┼ítudoval na pra┼żskej FAMU.

Rita Ora vydala minul├Ż rok po neuverite─żn├Żch piatich rokoch nov├Ż album s┬án├ízvom You & I. Ide v┬áporad├ş o┬ájej tret├ş ┼ít├║diov├Ż album a┬ánach├ídza sa na ┼łom 12 skladieb. Aktu├ílne v┼íak Rita prekvapila op├Ą┼ą. Posledn├Ż m├íjov├Ż de┼ł pote┼íila svojich fan├║┼íikov poriadne hor├║cim a┬ásexi videoklipom k┬ápiesni ÔÇ×Ask and You Shall ReceiveÔÇť.

Ora vydala svoj posledn├Ż album You & I v j├║ni 2023. Obsahoval single ÔÇ×You Only Love MeÔÇť, ÔÇ×Praising YouÔÇť a ÔÇ×Don't Think TwiceÔÇť a nasledoval po jej LP Phoenix z roku 2018. Videoklip k piesni ÔÇ×You Only Love MeÔÇť, ktor├Ż Ora zverejnila v janu├íri minul├ęho roka, pou┼żila na ozn├ímenie svojej svadby s Waititim.

Piese┼ł, ktorej spoluautorkou je Raye, je o tom, ako ÔÇ×vyu┼żi┼ą moment romanticky a ponori┼ą sa priamo do toho s niek├Żm v├Żnimo─Źn├ŻmÔÇť. Videoklip re┼ż├şroval Dano ─îern├Ż, oce┼łovan├Ż film├ír, ktor├Ż sa narodil v roku 1981 v Los Angeles, kde aj moment├ílne ┼żije. Jeho rodi─Źia, Helena a Pavel ─îern├Ż, s├║ ─Źeskoslovensk├ş ┼żidovsk├ş pris┼ąahovalci, ktor├ş s├şdlili v Prahe.

Dano ┼ítudoval na pra┼żskej FAMU a magistersk├ę ┼ít├║dium r├ę┼żie absolvoval na Americkom filmovom in┼ítit├║te (AFI). Po─Źas svojej kari├ęry spolupracoval pri tvorbe videoklipov napr├şklad so spev├í─Źkou Siou, Kygom ─Źi Diplom.

ÔÇ×Piese┼ł je pln├í optimistick├Żch, povzbudiv├Żch, letn├Żch vibr├íci├ş a je o tom, ako sa romanticky chopi┼ą okamihu a ponori┼ą sa do toho s niek├Żm v├Żnimo─Źn├Żm,ÔÇť ┬átakto opisuje piese┼ł Rita. Videoklip, ktor├Ż sa nat├í─Źal v Los Angeles, sa odohr├íva v 24-hodinovej pr├í─Źovni a in┼ípiruje sa reklamou na Levis 501 z roku 1985 s┬áNick┬á Kamen v hlavnej ├║lohe. Orinho man┼żela, film├íra Taiku Waititiho, mo┼żno vidie┼ą ako obsluhu pr├í─Źovne, ktor├í po─Ź├şta peniaze. Pr├şde si vypra┼ą oble─Źenie, ktor├ę m├í na sebe, a nakoniec to tam rozbije p├ílkou.

ÔÇ×Do tohto videoklipu sme vlo┼żili srdce, du┼íu, krv. Bolo to jedno z najambici├│znej┼í├şch, najn├íro─Źnej┼í├şch a najkreat├şvnej┼í├şch nat├í─Źan├ş, ak├ęho som kedy bola s├║─Źas┼ąou,ÔÇť zdie─żala Ora na Instagrame. ÔÇ×─Äakujem ka┼żd├ęmu jedn├ęmu ─Źloveku, ktor├Ż to uviedol do ┼żivota.ÔÇť

V j├║ni sa Rita predstav├ş aj na nemeckom festivale a nesk├┤r v lete aj na festivaloch v Ma─Ćarsku, Rumunsku a┬á─Źo je najd├┤le┼żitej┼íie aj na Slovensku, na festivale Lovestream. Festival sa kon├í v┬ád┼łoch 16. a┼ż 18. augusta. Rita vyst├║pi v┬ápiatok, 16. augusta, na starom letisku Vajnory.

Na koncerty sa Rita ve─żmi te┼í├ş. M├í pocit, ┼że u┼ż dlho nevystupovala, a preto sa chce vr├íti┼ą k┬ásvoj├şm hudobn├Żm kore┼łom. ÔÇ×Je jednoducho ─Źas zaspieva┼ą nejak├ę piesne,ÔÇť vyjadrila sa vo The Kelly Clarkson Show.