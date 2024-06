Jennifer z Ruže pre nevestu zverejnila zaľúbené video s Tomym Kottym. „Konečne šťastná,“ odkázala fanúšikom

Jennifer si nakoniec nenašla lásku v populárnej šou Ruža pre nevestu, kde skončila na treťom mieste.

Jennifer z Ruže pre nevestu zverejnila na Instagrame emotívne video, v ktorom sa sledovateľom pochválila novou láskou. Vo svadobnej róbe a so zlatými obrúčkami sa nečakane objavil umelec a moderátor Tomy Kotty, s ktorým si na konci videa dá pusu. K príspevku pridala komentár „finally happy“.

Neúspešná súťažiaca sa len nedávno pochválila na Instagrame fotografiou z auta, kde ju neznámy chlap drží za stehno. Fanúšikom tiež v náznakoch odpovedala na to, či už si niekoho našla.

„Brutálna topka je to, ako ľudia píšu, že zúfalo hľadám priateľa. Nie, nehľadám ho zúfalo. Keď to príde, tak to príde. A čo vy viete, ja už možno aj niekoho mám,“ odpovedala na otázky. 28-ročná dlhovláska žijúca vo Švajčiarsku zažila už svoje druhé sklamanie v láske v reality šou. V minulosti sa už totiž zúčastnila v The Bachelor v zahraničí, kde tiež vypadla.

Zdroj: Instagram (@jennifer_pear)

Zdroj: Instagram (@jennifer_pear)