Lara z Ruže pre nevestu: Na Dolli sa nehnevám. Po všetkých hejtoch mi jej dokonca prišlo ľúto (Rozhovor)

Vyspovedali sme najmladšiu účastníčku populárnej reality šou.

Má len dvadsať rokov, napriek tomu v markizáckej šou Ruža pre nevestu patrí medzi najväčšie favoritky ženícha Radka Urbanyaka. Ako sám uznal, správa sa vyspelejšie než jej rovesníčky a čoraz viac ho v súťaži príjemne prekvapuje.

Nečudujeme sa mu. Len čo Lara Elisabeth Dizdarevič vojde do miestnosti, príde s ňou nával pozitívnej energie. Neustále vysmiata a žartujúca Oravčanka si ťa rýchlo podmaní svojou charizmou.

Napriek tomu, že v šou stále pôsobí, zdala sa nám vhodnou respondentkou, ktorá má už teraz čo povedať aj vzhľadom na incident s Dolli, ktorý sa udial v doposiaľ poslednej vysielanej epizóde.

Ako hodnotí konflikt s najkontroverznejšou účastníčkou Ruže, ako žije dnes mimo kamier a čo prezradila o svojich predošlých vzťahoch? Ak ťa bavia naše rozhovory, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetok obsah na webe bez zbytočných obmedzení.

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Prednedávnom si zdieľala spomienkovú fotku, na ktorej v televízii beží prvá séria Ruže pre nevestu, s opisom, že si nečakala, čo zažiješ o rok neskôr, teda že už budeš súčasťou druhej série. Znamená to, že si bola od začiatku fanúšičkou tejto reality šou? Videla si všetky časti?Jasné, všetky. Pozerali sme to s maminou. Pred rokom som si presne túto fotku pridala do instagramového príbehu, ale len pre blízkych priateľov, pričom som vtedy fakt nečakala, že by som mohla byť súčasťou tejto šou. Nakoniec ma tam prihlásili kamarátky. Bavili sme sa totiž o tom, že Ružu pozerám a dokonca sa mi raz aj snívalo, že som tam bola. A tak som tam naozaj išla hľadať lásku a zažiť niečo nové.

Komu z dievčat si vtedy fandila?Moje favoritky boli Marcela a Priscilla. A keď už zostali len posledné tri dievčatá, fandila som Petrane.

Kto ti bol najmenej sympatický?Neviem, ja si totiž tie dievčatá, ktoré mi vadili, skôr nepamätám.

A kto sa ti páči viac? Tomáš alebo Radko? (smiech)Samozrejme Radko. (úsmev)

V druhej sérii si bola najmladšia z celého dievčenského osadenstva. Cítila si sa preto počas šou trocha utláčaná či odstrkovaná alebo si tento vekový rozdiel nijak zvlášť nevnímala?Skôr som cítila, že ma neberú ako konkurenciu. Inak mi to nedali nejako pocítiť. Ak niečo vraveli na môj vek, bolo to skôr zo žartu. Ja som im však vždy potom povedala, že sú staré alebo niečo také. (smiech)

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Prvú sériu vyhrala práve najmladšia účastníčka Petrana. Motivovalo ťa o to viac bojovať o Radka?Najskôr som bola trocha nesmelá, ale potom to už išlo. V každom prípade by som sa neporovnávala s Petranou, pretože ona je úplne iná než ja. Plus medzi ňou a Tomášom bol menší vekový rozdiel.

Radko sám usúdil, že napriek mladému veku si vyspelejšia než tvoje rovesníčky. Čím to podľa tebe je?