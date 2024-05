Frederika z Ruže pre nevestu: Občas som vo vile nespoznávala samu seba, akoby som bola naprogramovaným robotom (Rozhovor)

Tesne pred bránami finále vypadla z populárnej markizáckej šou jedna z najväčších favoritiek.

Modelka a manažérka sociálnych médií Frederika Ilečko (23) je pragmatická, extravagantná a nebojí sa prevziať iniciatívu, ako neraz ukázala v reality šou Ruža pre nevestu.

Ženícha Radka Urbanyaka viackrát prekvapila nečakanými bozkami, ktoré rád opätoval. Napokon to však nestačilo a kráska zo Zvolena v zatiaľ poslednej vysielanej časti opustila súťaž.

Ako si znášala vypadnutie zo šou?

Už keď si ma Radko na ceremoniáli zobral mimo dievčat na gauč, vedela som, že pôjdem domov. Tešila som sa, že dostanem do rúk mobil, aby som mohla zavolať rodine, ktorá mi už fakt strašne chýbala. Veľakrát som za nimi plakala. Aj preto som už ani poriadne nevnímala, čo mi Radko na tej sedačke vravel. Mamina mi ráno po vypadnutí volala, že môj starký zomrel, takže som sa s ním už ani nestihla vidieť. Presne toho som sa počas šou bála a zrazu sa to naplnilo. Neviem, či som si to privolala, ale akoby som cítila, že niečo nie je v poriadku.

Bola si počas šou v istom momente skutočne zaľúbená do Radka alebo to bolo čisto pudové?

Moje emócie ovplyvnilo aj okolie, teda to, že sme žili v istej bubline. Radko bol pre nás, dievčatá vo vile, najväčší džentlmen, najbombastickejší muž. Veľa báb sa naňho namotalo a mne tiež pomotal hlavu.



Radkovi si už v úvodnej časti vravela, že si nemala šťastie na chlapov. Môžeš trocha priblížiť, na čom padli tvoje predošlé vzťahy?

Mám zlý odhad na mužov. Vyberám si „bad boyov“ alebo „fuck boyov“, ktorí sú prelietaví. Potom skončím vždy zlomená, sklamaná a smutná, pretože ma berú len ako „posteľový typ ženy“.

Takže ty by si si chcela vybudovať vzťah, ale oni to tak necítili...

Chlapi, ktorí sa mi páčia, nie sú dostatočne vyspelí, aby mohli mať skutočný vážny vzťah.

Raper Tomy Kotty zverejnil na sociálnych sieťach, že bol pred súťažou tvoj posledný sexuálny partner, je to pravda?