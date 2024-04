Dolli z Ruže pre nevestu: Dubaj mi platil môj expriateľ, o syna stále bojujem. Treba si nájsť partnera, ktorý sa o teba postará

Ako sama povedala, buď ju miluješ, alebo nenávidíš.

Poznáme ju ako kontroverznú, vyplastikovanú a vždy úprimnú Dolli. Jej celé meno je však Nikoleta Daniela Kortišová, má 28 rokov a pôsobila v romantickej televíznej šou Ruža pre nevestu, kde bojovala o priazeň ženícha Radka Urbanyaka.

Anketa: Pozeráš šou Ruža pre nevestu? Áno Nie Áno 86 % 750 Hlasov Nie 14 % 121 Hlasov

Divákov si získala najmä tým, že všetko hovorila priamočiaro a nedávala si servítku pred ústa. Patrí medzi najkontroverznejšie postavy reality šou a my v Refresheri sme sa rozhodli spoznať ju viac. Prezradila nám, čo robí vo svojom voľnom čase, prečo si môže dovoliť taký luxusný život a ako hodnotí svoje pôsobenie v šou.

Dolli vyhrala v šou titul Miss ruža. Zdroj: Instagram/nicoleta_dolli_kortis

Dolli sa rozhodla prehovoriť a porozprávala nám o súkromí a o tom, prečo sa so svojím expriateľom o syna súdi. Tomy Kotty ju totiž obvinil, že sa o 5-ročného Mathewa nestará. Vysvetlila tiež, prečo žila v Dubaji.

Aký bol tvoj život pred Ružou? Taký ako doteraz. Podľa mňa sa mi nejako nezmenil, keďže som bola predtým aj na Farme. Ľudia na mňa stále pozerajú, hejtov mám síce viac, ale ja ich nevnímam.

Prečo si odišla do Dubaja?Mala som tam priateľa. Bol z Austrálie a v Dubaji mal prácu, čiže tam býval, a ja som tam za ním chodila. Trávila som tam veľa času, no vždy, podotýkam vždy, keď som bola v Dubaji, som tam bola s ním. Nikdy sa nestalo, že by som tam bola cestovala sama alebo že by som tam bola bývala sama. Môžem pokojne zverejniť aj fotky s ním, ale chcem zachovať jeho anonymitu.

Zdroj: Instagram/nicoleta_dolli_kortis

A keď ste sa rozišli, ostala si tam? Nie. Odvtedy som v Dubaji nebola. Ja som tam fakt nikdy nechodievala sama. Ľudia nevedia pochopiť, že ja na Instagrame s ním nemám fotky, lebo už netvoríme pár. Na Instagram skoro vôbec nedávam svoj súkromný život, ani syna, ani priateľa. Dala som si raz a doplatila som na to, rovnakú chybu už preto neurobím. V Dubaji mám so svojím expriateľom veľa súkromných fotiek a všetky letenky mi platil on.