Za hudobný katalóg skupiny Queen je firma Sony ochotná zaplatiť miliardu dolárov. Išlo by o najväčší obchod tohto druhu

Rokovania o podmienkach získania práv stále prebiehajú.

Americká nadnárodná spoločnosť Sony Music rokuje o odkúpení hudobného katalógu britskej rockovej skupiny Queen za jednu miliardu dolárov. Informuje o tom TASR na základe štvrtkových správ staníc BBC News a Sky News.



Podľa tlačovej agentúry Bloomberg spoločnosť spolupracuje na transakcii s ďalším investorom. Ak sa dohoda uskutoční, bude sa týkať piesní skupiny Queen a všetkého, čo súvisí s duševným vlastníctvom, vrátane práv na logá, hudobné videoklipy, tovar, vydavateľskú činnosť a ďalšie obchodné príležitosti. Rokovanie údajne prebieha od minulého roka a nemusí viesť k uzatvoreniu dohody. Ak by sa to podarilo, išlo by o najväčší obchod svojho druhu.

Kapela Queen má stále svetový úspech

Dohodu komplikuje skutočnosť, že práva na hudobný katalóg Queen v Severnej Amerike vlastní spoločnosť Disney Music Group. Kapela vlastní práva pre zvyšok sveta a ponecháva si aj celosvetové vydavateľské práva – copyright na hudbu a texty.



Queen je jednou z komerčne najúspešnejších skupín v histórii, stále zarába ročne desiatky miliónov dolárov. Zisky sa delia rovnakým dielom medzi troch žijúcich členov – gitaristu Briana Maya, bubeníka Rogera Taylora, basgitaristu Johna Deacona a pozostalosť zosnulého speváka Freddieho Mercuryho.



Čiastočne je to vďaka úspechu životopisného filmu o skupine Bohemian Rhapsody z roku 2018 a pokračujúcim turné skupiny so spevákom Adamom Lambertom, ale najmä preto, že jej piesne sú stále celosvetovo populárne a mimoriadne lukratívne. Spevák skupiny Freddie Mercury zomrel na komplikácie súvisiace s ochorením AIDS v roku 1991.

Investovanie do hudobných práv je vo svete trendy

Predaj hudobných práv sa v uplynulých rokoch stal veľkým biznisom. Hudobné vydavateľstvá a súkromné kapitálové spoločnosti získali práva na tvorbu hviezd ako David Bowie, Bob Dylan, Neil Young, Sting, Shakira či Beyoncé. Nestarnúca povaha hitov znamená, že investori ponúkajú za práva vysoké sumy a lákajú tak umelcov, aby sa vzdali svojich autorských honorárov výmenou za veľkú jednorazovú výplatu. Hudobné práva sa považujú za atraktívnu investíciu, pretože piesne prinášajú peniaze aj po desaťročiach.

Dohody poskytujú umelcom a ich majetkom okamžitú finančnú istotu, zatiaľ čo držitelia práv dúfajú, že získajú nové zdroje príjmov z hudby prostredníctvom filmových a televíznych licencií, reklamného predaja, cover verzií a tantiém.