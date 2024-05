Legenda slovenského hokeja skritizovala Slafkovského za jeho nevhodné správanie: Mal by sa krotiť a padnúť na zem

Slafkovského výstrelky okrem fanúšikov komentujú aj slovenskí hokejisti.

Juraj Slafkovský na tohtoročných MS v ľadovom hokeji viac ako gólmi púta pozornosť svojimi výstrelkami, nadávkami na rozhodcov či nevhodnými gestami adresovanými súperom. Na účet útočníka Montrealu sa po novom vyjadril aj bývalý slovenský reprezentant a hokejová legenda Vincent Lukáč.

Vinco Lukáč v rozhovore portál Šport 24 nešetril ostrou kritikou na adresu mladého Košičana. „Sú naňho veľké tlaky. Ukazuje to aj jeho správanie. Samozrejme, na to sú tréneri, aby ho umiernili. Vidno na ňom, že veľmi chce niečo dokázať. On je mladý hráč, treba ho krotiť,“ uviedol Lukáč.

Naša hokejová legenda tiež priznala, že mladý Slovák by mal opäť začať hrať tak, ako zvykol. „Nech rýchlo padne na zem, hrá hokej, bojuje a bude z neho veľký hokejista,“ dodal Lukáč.



Slafkovského výstrelok na zápase s Kazachstanom komentoval aj Boris Valábik, ktorý pre redakciu Pravdy povedal: „Nebudem voči nemu kritický, keďže od začiatku som bol ten, ktorý varoval pred tým, aby z 20-ročného chalana robili po dvoch sezónach v NHL príliš veľké meno, resp. hotového lídra. Juro je nielen mladý hráč, ale aj mladý človek a stále to z neho cítiť.“ Na záver dodal, že o hokejistovom veku svedčí aj jeho správanie.

Po nedeľňajšom zápase, keď sa Slafkovský vysmieval hráčovi Kazachstanu a naznačil mu, že je plačko, sa na hokejistu zvrhla vlna kritiky a mnohí označovali jeho správanie za detinské.

Košický rodák však napokon sám po zápase zhodnotil, že posmešné gesto bolo zbytočné: „Provokácie sú súčasťou hry, som na to zvyknutý, ja sa rád bijem aj mám rád také veci, čiže žiadny problém, ale musíme to robiť menej.“

Kritizovaný bol aj moment, pri ktorom mohli diváci vidieť počas zápasu s Nemcami Slafkovského rozčúlenú reakciu: „Toto sú, do p**e, tak na p**u rozhodcovia, že som to v živote nevidel. Bu**rant a bu**rant,“ kričal, pričom prstom ukazoval na rozhodcov na ľade.