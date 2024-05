Vybrali sme TOP 10 bielych tenisiek, ktoré sú aktuálne najviac fresh. Využi ich ako svoj letný módny tromf

Vo výbere nájdeš limitované vyhotovenia s logom Nike, New Balance aj Air Jordan. Poradíme ti, kde ich kúpiš.

Biele tenisky sú must have a ak náhodou nevlastníš aspoň jeden pár, mal/-a by si to čo najskôr zmeniť. Sú štýlové a pritom nenápadné, vo väčšine prípadov nepotrebujú za každú cenu šokovať okolie, keďže to návrhári skúšajú skôr s farebnými schémami. Bielym modelom tenisiek stačí málo akcentov či detailov, aby boli dokonalé.

Bonusom je, že ich ľahko zladíš s čímkoľvek vrátane modrých džínsov, elegantných nohavíc, teplákových šortiek či šiat a sukní v prípade žien.

Vybrali sme TOP 10 bielych tenisiek, ktoré neuvidíš na každom a aktuálne sú najviac fresh. Využi ich ako svoj letný módny tromf. Vo viacerých prípadoch ide o limitované vyhotovenia a priamoúmerné tomu sú ich ceny.

New Balance 530 „Sky Blue“ – 151 €

Úvod zoznamu patrí modelu tenisiek New Balance 530, ktorý považujeme za jeden z najviac hot kúskov v posledných mesiacoch. Minimalistická silueta sa vyznačuje bežeckými líniami v štýle 90. rokov, avšak v úprave s najnovšími technológiami, ktoré používa americká spoločnosť.

Medzi najnovšie a zároveň najkrajšie výtvory návrhárskeho tímu New Balance patrí schéma s podtitulom „Sky Blue“ v odľahčenej verzii zo syntetických materiálov, s technológiou ENCAP pre mäkký došľap pri chôdzi a s odolnou gumovou podrážkou. Tenisky New Balance 530 kombinujú každodenný štýl s dôrazom na módny trend Y2K. Dodaj svojmu kroku šmrnc za skvelú cenu.

Nike Air Force 1 Low „White“ x Supreme – 162 €

Ikona streetwearu Supreme má miesto v odevnom priemysle aj v roku 2024 a kto tvrdí niečo iné, klame sám seba.

Jebbia spoločne so svojím tímom upravil model tenisiek Nike Air Force 1 Low s ľahkosťou sebe vlastnou a výsledkom je jedinečná športová obuv zahalená do hladkej kože s precíznym prešívaním jednotlivých prekrytí. Samozrejmosťou je malé logo na vonkajšej strane, ktoré dodáva punc výnimočnosti a štýlu.

Spoločná sila značiek Supreme a Nike je presne to, čo robí tieto legendárne tenisky výnimočnými. Doplň svoju zbierku obuvi o bielu verziu s malým červeným logom za približne 160 eur.

Nike Air Max 95 Essential – 171 €

Nike Air Max 95 je model, ktorý posunul hranicu športovej obuvi Nike. Špeciálna vzduchová bublina sa na týchto teniskách nenachádza len v zadnej časti, ale je viditeľne umiestnená aj v prednej časti. Prvýkrát boli dostupné v roku 1995 a odvtedy sú obľúbené naprieč rôznymi vekovými skupinami aj subkultúrami vrátane početnej grimovej komunity.

Objav kúzlo tenisiek so vzduchovou kapsulou Air Sole prostredníctvom modelu Nike Air Max 95 z kože, semišu a syntetických tkanín v nadčasovom bielom vyhotovení Essential. V zbierke ich môžeš mať za 170 eur.

Nike Air Max Plus – 219 €

Model Nike Air Max Plus prináša späť legendárne tlmenie „Tuned“ Air a energické športové línie OG vyhotovenia z roku 1998. V ponuke REFRESHER Market nájdeš tento technicky zameraný model vo viacerých farebných vyhotoveniach, spomedzi ktorých nás oslovil minimalistický biely variant.

Silueta s ostrými tvarmi má úplne biely základ z priedušných textilných tkanín a kontrastné akcenty v medzipodrážke a na päte. Reflexné prvky zvýrazňujú logo spoločnosti Nike aj stielku, zatiaľ čo topánka stojí na bielej medzipodrážke s technológiou Air, vďaka ktorej rýchlo zistíš, čo je komfort.

Retail tenisiek Nike Air Max Plus v tomto vyhotovení bol 190 eur. Ak sa ti páčia, kúpiš ich od približne 220 eur podľa požadovanej veľkosti.

Do pozornosti dávame aj tieto (nie úplne) biele tenisky s charakteristickým podpisom japonskej značky Asics. Vzhľad modelového radu GEL-NYC je inšpirovaný modernými bežeckými štýlmi, pričom pohodlie pod nohami zabezpečuje pokročilá patentovaná technológia GEL, ktorá je zárukou kvality takmer 40 rokov.

Typ s podtitulom „White“ je zahalený do zvršku z kombinácie semišu a textílií s atraktívnymi sivými detailmi v podobe loga Asics alebo panelov v medzipodrážke. Ide o univerzálne tenisky na každodenné nosenie, ktoré budeš milovať. Ak si ich fanúšikom, priprav si 220 eur vrátane doručenia.

Nike Glide „White“ x NOCTA – 251 €

Miesto v zozname majú aj tenisky, na ktorých vzhľade spolupracoval Drake. Predstavujeme model Nike Glide, ktorý nesie podpis značky NOCTA.

Cool novinka s charakteristickým swooshom je inšpirovaná siluetou Nike Zoom Flight 95. Futuristická silueta má textilný zvršok, vďaka ktorému je obuv ľahšia a priedušnejšia. Obsahuje technológiu Zoom Air v prednej časti a disponuje trakciou podrážky GTEK, pričom stojí na odolnej gumovej podrážke s metalickými detailmi a nápisom NOCTA, ktorý nájdeš aj na jazyku.

Hoci Nike Glide x NOCTA odkazujú na basketbal, rozhodne sú to aj lifestylové tenisky, o ktorých si môžeš byť istý, že ich neuvidíš na každom. Cena je približne 250 eur.

New Balance 9060 „Raincloud Sea Salt“ – 319 €

Modelový rad s označením 9060 je najlepšou novinkou v ponuke spoločnosti New Balance v posledných rokoch, minimálne v oblasti lifestylu.

Tenisky sú novým vyjadrením vycibreného štýlu a dizajnu popredného výrobcu športových potrieb, ktorý je založený na neustálom vývoji. Táto svieža silueta reinterpretuje známe prvky, ktoré pochádzajú z klasických modelov zo série 99X s futuristickou estetikou a so vzhľadom typickým pre trend Y2K.

Atraktívne bielo-sivo-béžové vyhotovenie so semišovými prekrytiami má príjemný letný vibe, čomu nahráva sieťovaná konštrukcia s výrazným logom spoločnosti New Balance z oboch strán. Ak ťa verzia s podtitulom „Raincloud Sea Salt“ oslovila rovnako ako nás, priprav si 320 eur a navštív REFRESHER Market.

Adidas Originals Campus „Cream“ x Bad Bunny – 339 €

Portorický raper a lámač ženských sŕdc Bad Bunny patrí medzi najvýraznejšie tváre spoločnosti Adidas, vďaka čomu vytvoril aj vlastnú edíciu tenisiek Campus. A výsledok je skvelý.

Model Adidas Originals Campus je obľúbený najmä medzi skateboardistami po celom svete, ale vďaka Bunnymu ho nájdeš všade. Novinka si zachovala svoj OG objemný vzhľad, pričom je vybavená modernými technológiami, vďaka ktorým sa v teniskách budeš cítiť ako v bavlnke.

Majú veľmi mäkké polstrovanie, semišový zvršok s koženými, respektíve gumovými prekrytiami a sú zahalené do univerzálnych svetlých farebných tónov. Zatiaľ čo retail týchto tenisiek bol na úrovni 150 eur, teraz za pár zaplatíš 340 eur. Či je táto fresh verzia OG tenisiek hodná svojej aktuálnej ceny, necháme na tvojom posúdení.

Air Jordan 1 Low Premium „Elephant Print“ – 359 €

Ak si sneakerhead, siluetu Air Jordan 1 ti nemusíme predstavovať. Napriek tomu, že populárne sú najmä verzie High, dnes si ukážeme atraktívne nízke vyhotovenie s bielym základom, ktoré si zamiluješ.

Model Air Jordan 1 Low Premium „Elephant Print“ sa môže pochváliť prvotriednym koženým zvrškom. Základ prekrývajú neutrálne sivé panely okolo oblasti šnúrok, špice a päty a dymovo sivé prvky na golieri a charakteristickom podpise swoosh.

Konštrukcia tenisiek zahŕňa odpruženú medzipodrážku s technológiou Air a gumovú podrážku, ktorá je vrúbkovaná pre lepšiu trakciu na akomkoľvek povrchu. Perforácia na priehlavku zabezpečuje priedušnosť.

Oficiálny predaj tohto vyhotovenia skončil v máji 2021, avšak cez REFRESHER Market limitované tenisky kúpiš za približne 360 eur. Ak si na to pripravený/-á, neváhaj.

Air Jordan 4 Retro „Pine Green“ x Nike SB – 419 €

Tenisky Air Jordan 4 Retro „Pine Green“ x Nike SB sme ospevovali už vo viacerých článkoch, ale stále ich považujeme za najkrajšie štvorky v tomto tisícročí a preto nechýbajú v zozname ani dnes.

Tento limitovaný kúsok je oslavou dvojice dizajnérov – zosnulého Sandyho Boedeckera a Tinkera Hatfielda. Originálny návrh prekročil hranice basketbalu a vyzerá naozaj božsky. Zvršok je pružnejší ako na OG siluete, zatiaľ čo špica je tvarovaná tak, aby odkazovala na pôvodnú verziu z roku 1989. Farebné blokovanie je ľahko rozpoznateľné – zelené akcenty na bielom základe a výrazná gumová podrážka.

Cena týchto basketbalových krások je vyššia každý mesiac a preto po nich siahni, kým nebudú stáť viac ako 500 eur.