Móda REFRESHER: Slovenky a Češky ukázali sexepíl aj eleganciu. Pozri si najlepšie jarné outfity

Módnej inšpirácie nikdy nie je dosť. Obzvlášť ak je v podaní influenceriek či modeliek s vycibreným vkusom.

Vonku to v posledných dňoch konečne vyzerá ako jar. V prípade, že hľadáš novú módnu inšpiráciu na túto sezónu, si na správnom mieste.

Pozri si TOP 10 outfitov v podaní žien, ktoré vedia, ako na to. Zatiaľ čo prvá, „česká“ polovica zoznamu je v znamení sofistikovanosti, minimalizmu a elegancie, Slovenky vybalili fresh jarné a letné siluety, do ktorých sa zamiluješ. Takto sa obliekli návrhárka Ivana Mentlová, bývalá modelka Zuzana Nováková Stráska či influencerky Petra Macková a Katarína Očovanová.

Ivana Mentlová – @ivanamentlova

Úvod aprílového zoznamu venujeme kráľovnej bielych tenisiek balerín a flip-flop šľapiek Ivane Mentlovej, ktorá si užila jarnú atmosféru v Prahe v tomto sofistikovanom outfite čiernej farby. Obľúbená návrhárka nielen domácich celebrít nás tentoraz očarila v nadrozmernom saku z dielní módneho domu Saint Laurent, širokých nohaviciach z vlastného ateliéru a obuvi Chanel.

Výsledný vzhľad doplnila o slnečné okuliare s korytnačím vzorom od Phoebe Philo a kabelku Hermès. Cena tohto luxusného jarného outfitu je viac ako 15-tisíc eur. Pri troche šťastia nájdeš podobné modely za zlomok tejto astronomickej sumy v obchodoch, ako sú COS, Massimo Dutti alebo Zara.

Zdroj: Instagram/@ivanamentlova

Zuzana Nováková Stráska – @zuzanastraska

Bývalá modelka, ktorá svojimi každodennými outfitmi inšpiruje tisícky žien, vytiahla v apríli tento cool mestský vzhľad ako vystrihnutý z módneho katalógu. Zuzana Nováková Stráska zladila trendy baleríny so zlatou aplikáciou okolo členkov od značky Gino Rossi s minimalistickými modelmi v nadčasovej bielo-čiernej kombinácii.

Nadrozmerné sako a minisukňu doplnila o kontrastný top, koženú listovú kabelku a slnečné okuliare v netradičnom tvare. Sexy a zároveň veľmi elegantné.

Zdroj: Instagram/@zuzanastraska

Zorka Hejdová – @zorkahejdova

Po kratšej prestávke je v našom zozname aj Zorka Hejdová, ktorú považujeme za jednu z najštýlovejších Češiek. Moderátorka, ktorú môžeš poznať napríklad zo šou Love Island, si získala našu pozornosť vďaka tejto sviežej siluete v bielo-čiernej kombinácii.

Bielu vestu v boxy strihu od ukrajinskej značky Litkovska zladila so širokými čiernymi nohavicami a s bielymi teniskami z parížskeho ateliéru Celine. Výrazným prvkom outfitu je aj veľká kožená kabelka Bottega Veneta v charakteristickej úprave Intrecciato. Všetko spolu funguje na výbornú a pokojne sa môžeš inšpirovať.

Zdroj: Instagram/@zorkahejdova

Alexandra Fráňová – @alexfranova

Ako na dokonalý jarný outfit v sofistikovanom mestskom štýle ti ukáže aj blogerka a influencerka Alexandra Fráňová. Sympatická plavovláska má na fotografii nižšie oblečené predĺžené sivé sako s jemnými prúžkami v kombinácii s hladkou sukňou, oboje od značky Reserved, veľmi populárnu siluetu tenisiek New Balance 9060, ktorú kúpiš napríklad v online obchode Footshop, a ako doplnok zvolila ikonickú kabelku s logom módneho domu Chanel.

My tento škandinávsky minimalizmus milujeme a čo ty?

Zdroj: Instagram/@alexfranova

Nikola Soukup Braxatorisová – @brixinka

Prvú polovicu zoznamu ukončujeme týmto originálnym outfitom v podaní influencerky Nikoly Soukup Braxatorisovej, ktorá si vyskúšala modely zo spoločnej kolekcie značky H&M a kórejského návrhára ROKH.

Nikola si z dizajnérskej ponuky vybrala dvojvrstvovú vrchnú vrstvu, skrátený tielkový top so štvorčekovaným vzorom, dlhú sukňu s výraznými gombíkmi, respektíve opaskom a čiernu koženú kabelku s cvokmi. Všetky modely sú farebne zladené tón v tóne, čo nám je blízke.

Zdroj: Instagram/@brixinka

Za instagramovým účtom @lov_lifestyle stojí dvojica kamarátok Tereza a Denisa, ktoré majú skvelý módny vkus a ako bonus sú vtipné. Do tohtomesačného zoznamu sme zaradili Denisu, ktorá vyrazila na prechádzku popri Dunaji v tomto pohodlnom outfite.

Svetlohnedý trenčkot od značky H&M zladila so športovými legínami, s metalickými teniskami Golden Goose, ktoré sú horúcim trendom, s mikinou s kapucňou, so šiltovkou a s kabelkou z dielní módneho domu Saint Laurent a so slnečnými okuliarmi Celine. Nemáme žiadne výhrady, naopak, chválime – presne takto môžeš vyzerať cool a zároveň sa cítiť komfortne celý deň.

Baby, prepáčte, že sme vás doteraz neregistrovali.

Zdroj: Instagram/@lov_lifestyle

Petra Macková – @pepamack

Naopak, Petra Macková je „tvárou“ našich outfitových výberov prakticky od začiatku a, samozrejme, nechýba ani tento mesiac. Na fotografii nižšie je Bratislavčanka oblečená od hlavy po päty v modeloch z poslednej kolekcie Burberry a uznávame, že tento športový mestský vzhľad jej pristane rovnako ako sofistikované šaty.

Čierna skrátená mikina so znakom módneho domu vytvára perfektný kontrast ku kabelke cez plece a široké svetlé nohavice s bielymi teniskami sú vždy dobrou voľbou. Inšpiruj sa a buď hviezdou ulíc. Podobný outfit zvládneš aj s nižším rozpočtom ako Petra.

Zdroj: Instagram/@pepamack

Tereza Haščáková – @ttapple

Len slová chvály adresujeme aj Tereze Haščákovej, ktorá je rovnako ako Petra súčasťou našich módnych zoznamov od začiatku a stále posúva svoj štýl na úplne nový level.

V apríli ukázala v uliciach Byron Bay tento originálny outfit, keď zladila basic čierne tričko v úzkom strihu s baggy džínsami v zaujímavom vyhotovení z dielní španielskeho ateliéru Gimaguas, mokasínami s cvokmi a luxusnou vintage kabelkou od módneho domu Dior. Skúsiš takúto kombináciu aj ty?

Zdroj: Instagram/@ttapple

Katarína Očovanová – @katarinaocovanova

Premiéru v tohtomesačnom výbere outfite ako hrom má za sebou Katarína Očovanová. Modelka a influencerka nás zaujala týmto štýlovým vzhľadom s dávkou sexepílu, keď zladila vintage kožené sako z otcovej skrine s luxusnými teniskami s metalickými prvkami od Chanelu za viac ako 1 000 eur, bielymi ponožkami a veľkou taškou Furla. Jednoduchá kombinácia, ktorá má vibe a zaujme každého oprotiidúceho človeka.

Zdroj: Instagram/@katarinaocovanova

Karolína – @karolinashawty

Posledný outfit v aprílovom výbere patrí Karolíne, ktorá nás v poslednom období ohuruje skvelými siluetami takmer každý deň na počkanie. Sympatická tmavovláska prišla na prehliadky počas BMD v tomto outfite podľa vzoru Kim Kardashian a vyzerala naozaj veľmi, veľmi dobre.

Biele predĺžené sako vytvorilo sexy siluetu, ktorú podčiarkol čierny čipkovaný komplet aj obuv na podpätkoch. Doplnky v podobe futuristických slnečných okuliarov a malej kabelky sú z ateliéru módneho domu Balenciaga. Milé ženy, takto sa chodí na prehliadky do prvého radu. Tešíme sa na ďalšie outfity Karolíny, možno už ďalší mesiac.