Rozprávkový koberec na Met Gala 2024 priniesol takmer priehľadný outfit Jennifer Lopez, sexy Kardashianky aj štýlových mužov

Pohodlne sa usaď a vychutnaj si plejádu elegantných outfitov v podaní celebritných hostí.

V Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku prebehla najväčšia módna udalosť roka Met Gala 2024.

Témou galavečera, na ktorom chce byť každý, bola Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, teda prísť oblečení v štýle rozprávky O Šípkovej Ruženke a v dress code The Garden of Time. Hostiteľmi boli Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny a Chris Hemsworth. Celebrity v spolupráci so skúsenými stylistmi dbali pri tvorbe jednotlivých siluet aj na tie najmenšie detaily a výsledná „prehliadka“ na slávnom schodisku stála za to.

Teraz si pozri najlepšie outfity zo slávnostného koberca Met Gala 2024 – dominantné sú elegantné ženské róby, jedinečné strihové a materiálové kombinácie, ale aj na mieru vyrobené obleky pre mužskú časť.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, novinkách, celebritných outfitoch, teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Chris Hemsworth a Elsa Pataky

Zoznam otvárame jedným z hostiteľov Met Gala 2024 – Chrisom Hemsworthom po boku svojej manželky Elsy Pataky, ktorú môžeš poznať z filmovej série Fast & Furious.

Hviezdny pár prišiel do rozprávkových priestorov Metropolitného múzea umenia zladený na jednotku s hviezdičkou. Zatiaľ čo 40-ročný lámač ženských sŕdc mal oblečený oblek v svetlých tónoch od Toma Forda a kontrastné čierne topánky, atraktívna herečka stavila na úzku mierne priehľadnú zlatú róbu s vysokým golierom, ktorá je tiež dielom amerického návrhára. Bavia nás aj zlaté doplnky v podobe náramkov a korunky.

Zdroj: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Jennifer Lopez

Zahanbiť sa nedala ani druhá hostiteľka prestížneho galavečera J. Lo. Hviezdna herečka a speváčka predviedla pravdepodobne najvyzývavejšiu siluetu na Met Gala 2024, keď si obliekla šaty z parížskeho ateliéru Schiaparelli.

Lopez pochopila zadanie témy (a nielen to), keď všetkých ohúrila v takmer priehľadnom kúsku, zdobenom kamennými aplikáciami, v ktorom predviedla svoju dokonalú postavu aj krivky.

Jennifer Lopez si Met Gala 2024 užívala v rozprávkovom modeli šiat z dielní ateliéru Schiaparelli. Zdroj: Jeff Kravitz/FilmMagic

Kendall Jenner

V dnešnú noc vyzerala ako rozprávková bohyňa aj Kendall Jenner, ktorá mala na sebe oblečený archívny model šiat z dielní Givenchy. Modelka, ktorá má za sebou vzťahy s viacerými hviezdnymi športovcami a umelcami, má tú výhodou, že si môže obliecť čokoľvek a stále bude vyzerať skvelo.

Jenner je prvou osobou, ktorá si obliekla tento krásny model z McQueenovej haute couture kolekcie jeseň/zima 1999 pre Givenchy. Kolekcia bola prezentovaná na figurínach a nikdy nebola predvedená na móle. Tmavovláska v rozhovore pre Vogue povedala, prečo si vybrala tieto šaty: „Posledných 25 rokov spali. Ide o doslova spiacu krásku.“

Zdroj: Jamie McCarthy/Getty Images

Kylie Jenner

Najslávnejšiu Kardashianku (Kim) túto noc zatienili mladšie členky rodiny. Zatiaľ čo Kendall prišla v čiernom modeli, Kylie Jenner uprednostnila dlhú svetlú róbu. A urobila dobre.

Jej elegantná silueta z dielní ateliéru Oscar de la Renta bola inšpirovaná záhradnými sochami, vďaka čomu trafila tému do čierneho. Návrhári značky Laura Kim a Fernando Garcia vytvorili pre Jenner špeciálnu siluetu, ktorá vychádzala z poviedky J. G. Ballarda Záhrada času, ktorá slúžila ako oficiálny dress code večera. Dvojvrstvový saténový dizajn v jemnom svetloružovom odtieni obsahoval kužeľovú podprsenku, zopnutý pás a veľkú trúbkovú sukňu. Dokonalé.

Zatiaľ najlepší look, ktorý Kylie Jenner predviedla na Met Gala.

Zdroj: John Shearer/WireImage

Ayo Edebiri

V jednoduchosti je krása, o čom nás túto noc v New Yorku presvedčila Ayo Edebiri. 28-ročná herečka, ktorú môžeš poznať z fantastického seriálu The Bear, prišla na slávnostný galavečer v jemných šatách s kvetinovým zdobením od módneho domu Loewe a vyzerala naozaj fantasticky z každého uhla.

Šaty s odhaleným chrbtom do pol pása sú pokryté ručne maľovanou a vyšívanou kvetinovou čipkou a pokryté 3D aplikáciami kvetov, ktoré vytvárajú ilúziu rozkvitnutia.

Zdroj: Jamie McCarthy/Getty Images

Stefon Diggs

Mužskú časť hostí na galavečere skvelo reprezentoval hráč amerického futbalu Stefon Diggs, ktorý len nedávno založil vlastnú odevnú značku Liem.

30-ročný športovec je známy svojou láskou k móde a tieto slová potvrdil aj custom outfitom z portfólia reťazca H&M, ktorý by sa nestratil ani v ponuke tých najslávnejších módnych domov. Čierny vzhľad s lesklým povrchom a so štruktúrou mal perfektný retro vibe, ktorý podčiarkoval strih oboch vrstiev aj celkový styling Diggsa.

Zdroj: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Donald Glover

Spomedzi mužov nás zaujal aj herec a raper Donald Glover, ktorý pochopil tému Sleeping Beauties: Reawakening Fashion po svojom, ale jeho výsledný outfit bol perfektný.

Do honosných priestorov na Manhattane prišiel v obleku vo vintage štýle s nadrozmerným sakom a so širokými nohavicami v púdrovom odtieni, pod ktorým mal tmavohnedú košeľu s kravatou v rovnakej farbe. Celá silueta je od značky Saint Laurent, ktorú Glover miluje.

Zdroj: Jamie McCarthy/Getty Images

Nicole Kidman

Slovami chvály nebudeme šetriť ani v prípade siluety, ktorú si obliekla slávna herečka Nicole Kidman. Plavovláska má skvelý priateľský vzťah s návrhárom Demnom Gvasaliom z módneho domu Balenciaga, ktorý pre ňu vytvoril aj tento elegantný model šiat v bielo-čiernej schéme.

Gvasalia v tomto prípade zrekonštruoval šaty od Cristobala Balenciagu z 50. rokov minulého storočia, ktoré sú inšpirované tancom flamenco. Kidman táto silueta sadla dokonale a fotografi v Metropolitnom múzeu sa predbiehali, ktorí ju zachytí prvý.

Zdroj: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Tyla

Svoj nesporný sexepíl ukázala v plnej kráse aj vychádzajúca R&B hviezda Tyla, keď všetkých prítomných fotografov ohúrila v dlhých šatách z dielní módneho domu Balmain.

Len 22-ročná umelkyňa spoločne so svojím stylistom a návrhárskym tímom francúzskej módnej ikony vytvorila rozprávkovú siluetu, ktorá mala sochárske prvky. Hlavným motívom pri tvorbe bolo slovo čas, ktoré bolo základným pojmom v dress code galavečera. Výsledkom sú šaty s úzkym vrchným dielom a so širokou sukňou, ktoré pripomínali piesky času. Tyla celý vzhľad ešte doplnila o presýpacie hodiny namiesto kabelky.

Speváčka Tyla ukázala na Met Gala 2024 siluetu z dielní módneho domu Balmain. Zdroj: Jamie McCarthy/Getty Images

Cardi B

Imaginárne ocenenie za najväčšiu sukňu večera si domov odniesla raperka Cardi B, ktorá si po príchode pre seba uchmatla celé schodisko zahalené do bielo-zeleného koberca.

Hviezdna rodáčka z Bronxu je známa svojou extravaganciou a svojej povesti nezostala nič dlžná ani na Met Gala 2024, keď si obliekla obrovskú čiernu róbu z ateliéru Windowsen, s ktorou jej chvíľami museli pomáhať asistenti. V modeli pôsobila ako Uršula z Malej morskej víly. Na hlave mala aj čelenku v štýle včelieho úľa, ktorá jej dodala výšku, a tie najšťavnatejšie zelené šperky, ktoré ladili so zeleňou na pozadí slávnostného koberca.

Zdroj: Taylor Hill/Getty Images

Emily Ratajkowski

Posledný vzhľad z Met Gala 2024 patrí Emily Ratajkowski, ktorá prišla do Metropolitného múzea v New Yorku viac odhalená ako zahalená. Jedna z najatraktívnejších žien na planéte mala na sebe oblečené jemné priehľadné šaty od ateliéru Versace, ktoré doplnila o sériu šperkov Chopard a funky účes.