CLOSE FRIENDS s Dolli z Ruže pre nevestu: Páčia sa mi drsnejší muži, moje estetické zákroky stáli viac ako 20-tisíc

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné a spicy otázky odpovedala účastníčka show Ruža pre nevestu, Dolli.

Dolli porozprávala v Close Friends okrem iného aj to, prečo by ju pravdepodobne Radko mimo show Ruža pre nevestu nezaujal. Páčia sa jej vraj tmavšie, drsnejšie typy mužov, no v luxusnej vile sa aj tak trochu platonicky zamilovala. Bol to podľa jej slov ošiaľ.

Na dievčatá napriek tomu nežiarlila. Myslí si však, že bola tŕňom v oku súperke Nicole. Dolli prezradí aj to, ktoré dievča vo vile bolo podľa nej najkonfliktnejšie a či by išla radšej na kávu s nie veľmi populárnou Júliou alebo Larou, ktorá ju vyprovokovala krátko pred odchodom.

Všetky estetické zákroky, ktoré Dolli podstúpila, boli vraj v hodnote vyššej 20-tisíc eur a veľké šance nedáva mužom, ktorí by zarábali menej ako ona. V neposlednom rade sa v novej epizóde dozvieš aj to, ktorý „celebritný“ muž sa jej páči. A čo viac?

