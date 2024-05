Slovák Kamil hrá za americký hokejový tím. V USA sa mu darí, v auguste nastúpi do známeho univerzitného tímu

Kamil vie plynulo po slovensky, hokej však hrá za americký tím.

Na majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov hrá za tím USA Slovák Kamil Bednarik. Jeho otec pochádza z Humenného a matka z Prievidze. Žijú však v USA a chlapec tak reprezentuje – napriek svojim koreňom – domácu krajinu, informuje portál Sportnet.

Bednarikovci žijú v americkom štáte Illinois. U nich doma to však vyzerá ako na Slovensku. „Deti chodili do slovenskej školy a doma tiež rozprávame po slovensky. Všetci traja hovoria plynule. Sme tu slovenská komunita, takže sa často stretávame so Slovákmi aj s Čechmi,“ povedala pre portál Kamilova mama Miriam.

Kamil sa naučil korčuľovať už ako 3-ročný. V hokejovej prípravke strávil 6 rokov, kým ako 10-ročný nezačal hrať pre známe tímy. Skauti z Národného amerického vývojového programu ho do národného tímu vybrali v čase, keď hral v New Jersey Rockets. V auguste začne hrať za Boston University.