„No wash“ trend je vo svete čoraz populárnejší. Ako prať menej, ale zároveň mať oblečenie čisté a voňavé?

Ušetríš tým peniaze, čas a predĺžiš životnosť svojmu oblečeniu. Poradíme ti, ako prať menej a ktoré kúsky nemusíš prať vôbec.

Mnohí sa zhodujú, že nepranie prináša viacero výhod. Tvoje oblečenie vydrží dlhšie, ušetríš peniaze za energiu, ktorú práčka spotrebuje, a obe tieto výhody v neposlednom rade ocení aj životné prostredie. Koniec koncov ušetríš aj čas, pretože budeš mať na programe menej často nepríjemného prania.

Ako teda môžeš prať menej bez toho, aby si nosil zapáchajúce alebo špinavé oblečenie? S niekoľkými tipmi a trikmi prišiel denník The Guardian, ktorý na základe svojho predchádzajúceho článku zverejnil grafiku na Instagrame.

Ako dlho je teda prijateľné nosiť oblečenie bez prania? Podľa autorky to závisí od materiálu a ročného obdobia. Menej by si mal prať napríklad v zime, keď sa toľko nepotíš. A napríklad taký vlnený sveter, ktorý sa ti tak páči, nemusíš prať vôbec, stačí vlnu pravidelne vetrať.

Práve vzťah k našim kúskom súvisí s menej častým umývaním. „Zaspala som snáď včera večer opitá, fajčila som?“ pýta sa rečnícky Orsola de Castro, dizajnérka a zástankyňa tohto hnutia v spomínanom článku Guardianu.

„Pre mňa je to trochu hlbšia téma. Keď sa zamyslíte nad naším vzťahom k oblečeniu a nad tým, ako sme sa zbavili akejkoľvek citovej väzby, vedie to k spôsobu, akým sa staráme o svoje oblečenie, ako 'bum, hodím to do práčky'. K svojmu oblečeniu sa správam rovnako ako k jedlu v chladničke – s určitým pochopením toho, čo potrebuje a ako súvisí s mojím telom. Oblečenie nazývam svojou vyvolenou kožou,“ vysvetľuje, ako rozmýšľa o praní.

Spodná bielizeň

Zdá sa ti to nechutné? Profesor Richard Blackburn tvrdí, že je v poriadku nosiť ponožky viac ako raz. Rovnako aj trenky, pokiaľ si ich deň predtým nenosil aspoň 18 hodín. Podobne zmýšľa aj dizajnérka de Castro o podprsenkách. Niektorí ľudia ich neperú vôbec, ona sama ich perie menej často ako zvyšok jej spodnej bielizne. Najmä kvôli jemným materiálom a štruktúre to zaručene predlžuje ich životnosť.

Športové oblečenie

Opäť sa zamysli nad činnosťou, ktorú si vykonával v danom kúsku. Po behu hoď tričko do práčky, ale po jóge ho môžeš pokojne nosiť ešte raz. Opäť to závisí od materiálu. Polyesterové zvršky je lepšie prať, ale bavlnené a prírodné materiály pokojne stačí len vyvetrať.

Čo neprať?

Niektoré materiály nie je potrebné prať vôbec, napríklad vlnu alebo hodváb. Na druhej strane polyester bol navrhnutý tak, aby sa ľahko čistil, takže máme tendenciu ho prať po každom nosení. Ale aj ten sa dá udržiavať jednoduchým čistením škvŕn. Podľa autorky ide aj o to, aby si si osvojil prax nepratia. Ak ti oblečenie zapácha, vyper ho, ale niekedy ho stačí len vyvetrať alebo očistiť.

Skvrny

Ak na seba niečo vyleješ alebo postriekaš, nemusíš tričko hneď hádzať do práčky na vysokú teplotu. Danú škvrnu vydrhni rukou, pomôž si kefkou a kvapkou prášku alebo prípravkom, ktorý si zvyknutý používať na odstraňovanie škvŕn.

Vetranie

V článku často radíme, aby si si oblečenie vyvetral, ale ako na to? Najlepšie je vyložiť ich von na čerstvý vzduch, hoci len na niekoľko minút. Vetranie najlepšie pôsobí na prírodné materiály a ver nám, že ušetríš veľa prania a predĺžiš životnosť svojich obľúbených kúskov.