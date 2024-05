TOP tenisky, na ktorých v máji zarobíš. Investuj do modelov s podpisom Travisa Scotta či A$AP Rockyho

Ak chceš vlastniť niektorý z týchto modelov, priprav si poriadne rýchle prsty.

Na začiatku každého mesiaca vždy predstavujeme tenisky, ktorých predaj je naplánovaný v najbližších dňoch, respektíve týždňoch a prinesú ti zaujímavý zisk.

V máji môžeš svoju zbierku obuvi alebo resell portfólio rozšíriť o ikonické aj vintage modely s logom Nike, novinku z dielní Puma s rukopisom A$AP Rockyho alebo ďalšie fresh vyhotovenie siluety Air Jordan 1 Low od rapera Travisa Scotta.

Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené priamo od značiek, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily sa ešte môžu zmeniť. Rovnako môžu do zoznamu pribudnúť ďalšie zaujímavé páry tenisiek.

Nike Astro Grabber SP x Bode – 1. 5. 2024

Aprílový zoznam najlepších releasov tenisiek otvárame spoluprácou medzi Nike a značkou Bode, a to v podobe siluety Astro Grabber SP.

Ide o archívny model spoločnosti zo 70. rokov, ktorý nebol doteraz nikdy znovu vydaný. Túto futbalovú obuv, ktorá sa považuje za jeden z prvých modelov s logom Nike, navrhol spoluzakladateľ spoločnosti Bill Bowerman a je vybavená vafľovou podrážkou. Vrchná časť je zahalená do materiálu podobného plátnu a prichádza vo svetlom krémovom odtieni s čiernym swooshom. Bavia nás tiež výrazné farebné prvky na šnúrkach v podobe korálkových detailov, ktoré tomuto sexy modelu pridal návrhársky tím módnej značky Bode.

Retail týchto atraktívnych vintage tenisiek Nike bol 160 dolárov, pričom v ponuke resellerov ich teraz nájdeš od približne 220 dolárov. K dispozícii je tiež čierna verzia s kontrastným swooshom, ktorá je rovnako atraktívna.

Zdroj: Bode

Nike Air Force 1 Low x Cactus Plant Flea Market – 1. 5. 2024

Pokračovanie spolupráce Nike a Cactus Plant Flea Market je cool.

Po klasickej čiernej a bielej farebnej schéme tentoraz spoločnosti predstavujú odvážne vyhotovenia ponorené do fialovej a zelenej schémy. Fresh siluety, ktoré ako prvý ukázal A$AP Bari, navyše zdobí hravá grafika a jedinečný typ písma, pričom od CPFM neočakávame nič iné. Ak ide o konštrukciu, každý pár je vyrobený z prémiovej kože a nylonu (jazyk). Reflexné prekrytia a tónovaná gumová podrážka dopĺňajú finálne dizajnové prvky tenisiek.

Retail oboch verzií bol 150 dolárov, na platforme StockX sú k dispozícii od približne 550 eur v prípade zeleného modelu s prívlastkom „Moss“ a 650 eur za fialový model „Fuchsia“. Ako vidíš na fotke, naším favoritom je prvý menovaný variant.

Zdroj: Nike

Nike SB Darwin Low x Supreme – 2. 5. 2024

Vedenie Nike si pre svojich fanúšikov pripravilo v máji niekoľko zvučných releasov vrátane spolupráce s ikonou streetwearu – Supreme. Brand so sídlom v New Yorku čaká podľa nás návrat na vrchol, pričom základom môžu byť aj tenisky Nike SB Darwin Low v 4 farebných vyhotoveniach, ktoré vyšli začiatkom mesiaca.

Ak hľadáš originálny pár tenisiek do zbierky, nemáš nad čím rozmýšľať. Túto siluetu určite neuvidíš na každom druhom tínedžerovi. Naším favoritom je verzia zahalená do vojenskej kamufláže s čiernymi detailmi vrátane swooshu, ale nepohrdli by sme ani neprehliadnuteľným neónovým vyhotovením.

Zdroj: Supreme

Puma Inhale OG x A$AP Rocky – 3. 5. 2024

Spoločnosť Puma má podchytený najkrajší celebritný pár – Rihannu a A$AP Rockyho –, pričom hviezdny raper pred pár dňami predstavil novú kapsulovú kolekciu, ktorá je inšpirovaná motošportom.

Dielo zahŕňa oblečenie od hlavy po päty vrátane modelového radu tenisiek Puma Inhale OG, ktorý bol pôvodne uvedený na trh v roku 2000 a Rocky ho vybral z archívu spoločnosti. Pôvodne bežecká silueta si vďaka svojim extrémnym tvarom zaistila miesto medzi základnými modelmi streetwearu. Limitovaná verzia modelu s gumovou podrážkou a podpisom hviezdneho rapera je zahalená do ikonickej farebnej schémy s červenými detailmi.

Tenisky Puma Inhale OG x A$AP Rocky sú v predaji od 3. mája za 120 eur, ale väčšina veľkostí je už vypredaná. Skús šťastie a nájdi svoju veľkosť v ponuke overených obchodov. V uliciach budeš úplný frajer.

Zdroj: Puma

Air Jordan 4 Retro „Military Blue“ – 4. 5. 2024

Od 4. mája sú v predaji aj tieto nádherné Air Jordan 4 Retro vo farebnej schéme „Military Blue“, ktorá našej obľúbenej basketbalovej siluete náramne pristane.

Obuv predstavuje klasickú kombináciu bielej, sivej a modrej farby na základe z prémiovej hladkej kože so sexy prekrytiami v spodnej časti. Modré akcenty na očkách šnurovania, medzipodrážke či päte dopĺňa logo Nike v kontrastnej úprave. Všetko spolu funguje na jednotku s hviezdičkou a v prípade, že máš voľných 215 dolárov (retail tenisiek), neváhaj ani sekundu.

Ak ťa náhodou nebudú baviť, ľahko ich predáš so ziskom. Skontroluj aktuálne ponuky na StockX.

Zdroj: Sneaker Politics

Nike Hot Step 2 „White“ x NOCTA – 9. 5. 2024

Drake stíha okrem beefu s Kendrickom Lamarom, Rickom Rossom a ďalšími rapermi aj prácu na zmysluplnejších projektoch, ako je napríklad jeho vlastná odevná značka NOCTA.

V rámci spolupráce s Nike predstavuje nové vyhotovenie tenisiek Hot Step 2, tentoraz s podtitulom „White“, ktorý naznačuje, v akom štýle Champagne Papi navrhol dielo. Novinka má zvršok zo syntetickej kože s reflexnou úpravou, ako aj unikátne očká, ktoré využívajú textilné popruhy na zaistenie šnúrok. Nahliadni dovnútra, kde nájdeš charakteristickú stielku NOCTA a viditeľnú jednotku Air v päte. Gumová podrážka využíva technológiu G-Tek, vďaka čomu urobíš aj 10-tisíc krokov denne s ľahkosťou a v pohodlí.

Retail je stanovený na 200 dolárov a tenisky kúpiš v online obchode NOCTA, rovnako ako niekoľko kusov oblečenia z kolekcie so značkou L’arte de l’automobile, ktorá je veľmi, veľmi dobrá.

Zdroj: Sneaker

Asics US5-S Gel-Quantum Kinetic – 10. 5. 2024

Asics patrí medzi najviac cool značky tenisiek v posledných mesiacoch a zásluhu na tom má aj bulharský návrhár Kiko Kostadinov, ktorý s japonskou spoločnosťou spolupracuje.

Kostadinov s tímom Asics SportStyle vytvoril aj túto futuristickú interpretáciu modelu US5-S Gel-Quantum Kinetic, ktorý budeš nosiť minimálne celé leto. Obuv je zhotovená s dvojtvarovou sieťovinovou základňou. Priedušný zvršok je vrstvený vzormi indigovej kože, zatiaľ čo tmavomodré tigrie pruhy zdobia bočné strany. Prešívaná páska na sťahovanie prekrýva mäkký jazyk, pričom pod nohami nájdeš matnú gumovú podrážku osadenú na medzipodrážke s technológiou GEL™ a dezénom pre lepšiu priľnavosť k povrchu.

Tenisky Asics US5-S Gel-Quantum Kinetic budú v predaji od 10. mája za necelých 270 eur napríklad v online obchode FENOM. Uchmatni si svoju veľkosť.

Zdroj: FENOM

Air Jordan 1 Low „Canary“ x Travis Scott – 17. 5. 2024

Vedenie spoločnosti Jordan Brand vyťahuje eso z rukáva, keď predstavuje ďalšiu verziu ikonického modelu tenisiek Air Jordan 1 Low s podpisom Travisa Scotta, ktoré bude chcieť v zbierke každý fanúšik, vďaka čomu reselleri očakávajú tučný zisk z každého predaného páru.

Horúca novinka s podtitulom „Canary“ má charakteristické črty a prvky, ktoré obsahujú všetky vyhotovenia legendárneho modelu od hviezdneho rapera z Houstonu. Nízka silueta stojí na klasickej gumovej podrážke s logom Nike, pričom zvršok je zahalený do prémiovej štruktúrovanej kože v kombinácii sivej, žltej a modrej farby. Samozrejmosťou je otočený swoosh z vonkajšej strany, podpisový štítok Cactus Jack aj mäkká vnútorná stielka s logom oboch strán.

Ak sa ti nepodarilo dostať k signature siluete Jordan Jumpman Jack TR, ktorú reselleri predávajú od 500 eur, skús šťastie s týmito fresh letnými teniskami. Predpokladaný dátum vydania je 17. máj, ale zatiaľ nie je nič potvrdené žiadnym relevantným zdrojom.

Zdroj: House Of Heat°

Air Jordan 3 Retro „Rio“ x J Balvin – 22. 5. 2024

Koniec mesiaca si pre seba uchmatol jeden z najpočúvanejších umelcov J Balvin, ktorý pokračuje v spolupráci s Jordan Brand. Kolumbijský spevák si aj v tomto prípade zobral do rúk siluetu Air Jordan 3 Retro, ktorú najprv zahalil do svetlých tónov s prívlastkom „Medellín Sunset“, a teraz siahol po opačnom farebnom spektre.

Dominantná je predovšetkým čierna farba, ktorá pokrýva celý základ z prémiovej kože. Na päte a medzipodrážke nájdeš, naopak, pestrú schému aj charakteristický odznak J Balvina.

Tenisky Air Jordan 3 Retro „Rio“ budú v predaji od 22. mája za 250 dolárov. Predpokladáme, že na jednom pár môžeš zarobiť slušnú sumu peňazí. Skontroluj StockX pre lepšiu predstavu.