Účinkoval v českom Milionárovi a za vyhraté peniaze si nakúpil vražedné zbrane. Lesný vrah mal nadpriemerné IQ a necítil emócie

Čech Viktor Kalivoda bezcitne zastrelil troch náhodných okoloidúcich. Policajtom o vraždách rozprával ako o niečom úplne bežnom a svoje skutky nikdy neoľutoval.

20. október 2005 Praha, Česká republika – „Chcel som to urobiť. Urobil som to vedome,“ odpovie Viktor Kalivoda policajtom na ďalšiu z ich otázok. Muž oblečený v bielej mikine sedí počas celého výsluchu na stoličke ako prikovaný. Na otázky týkajúce sa brutálnych vrážd, ktoré spáchal, odpovedá stroho a bez štipky ľútosti. Pri niektorých z nich sa dokonca sarkasticky usmeje.

„Keď ste začali paľbu na tých ľudí, čo ste cítili?“ spýta sa vyšetrovateľ. „Nič. Sústredil som sa iba na streľbu,“ nonšalantne odvetí Kalivoda bez náznaku akejkoľvek emócie. „Chcete nám teda ukázať miesto činu?“ uistí sa policajt, či platí dohoda, ktorú s vrahom jeho kolegovia uzavreli pred pár hodinami, tesne po tom, ako ho zatkli. „Vy to chcete. Sám od seba by som vám to neukázal,“ zašomre si muž popod nos.

Viktor Kalivoda. Zdroj: TV Nova

Čech Viktor Kalivoda, ktorý si za svoje neľudské činy vyslúžil prezývku Lesný vrah, bol nadpriemerne inteligentný človek. Mal IQ 130 a ľudia ho dokonca poznali z televíznych obrazoviek. Súťažil totiž v známej relácii Chcete být milionářem?, v ktorej v roku 2004 vyhral 320-tisíc českých korún (približne 12 600 eur – pozn. red.).

Z vyhratých peňazí sa však dlho netešil. Hlavu mal totiž zamestnanú plánovaním vrážd. Vrážd nevinných ľudí, ktorí jeho rukou zomreli len preto, že sa v nesprávny čas ocitli na nesprávnom mieste. Aký bol jeho motív?

Krvavá prechádzka lesom

Vo štvrtok 13. októbra 2005 sa starší manželský pár, František a Božena Ludvíkovci, vybral do lesa lemujúceho obec Nedvědice, aby nazbierali drevo do kozuba. Zatiaľ čo ničnetušiaci manželia pomaly zbierali zo zeme suché drievka a ukladali ich do vozíka, za kríkmi už číhal Viktor Kalivoda. Keď sa z húštiny vynoril, v rukách držal pištoľ glock, ktorú mal v legálnej držbe, píše portál E15.

„Hľadal som v lese človeka, ktorého by som mohol zabiť. Najskôr som uvidel osobu s vozíkom. Nevedel som však, či je sama. Potom som spozoroval tých manželov. Teraz som si už nemohol klamať, že sa tu len prechádzam. Počúval som vtáky a skutočnosť na mňa pôsobila ako pohľad na obraz. Uložili drevo do vozíka. Cítil som sa nereálne, ako by ma bola klamala perspektíva,“ zaspomínal si vrah neskôr v liste, ktorý napísal v cele pre svoju mamu. „Akoby som sa bol pozeral na film, dostal som scenár a potom som ho plnil,“ dodal.

Len čo Kalivoda vyšiel z kríkov, začal strieľať. Mieril na hruď. Keď telá oboch ľudí padli bezvládne na zem, podišiel k nim bližšie, aby si ich smrť poistil výstrelmi do hlavy. Následne sa z lesa vyparil bez toho, aby svojim obetiam niečo ukradol. O pár hodín neskôr mŕtvoly v lese objavil hubár.