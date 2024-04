VIDEO: Český bojovník Jiří Procházka v UFC rozpútal peklo. Sleduj, ako zdemoloval Rakiča už v druhom kole

Z jubilejného turnaja UFC 300 sa vracia český samuraj Jiří Procházka ako víťaz. Rodák z Hostěradíc na svetovom kolbisku dominoval.

Jiří Procházka sa na ostro sledovanom turnaji stretol s rakúskym bojovníkom so srbskými koreňmi Aleksandarom Rakićom, ktorý sa do klietky vrátil do dvojročnej pauze.



Od začiatku napínavý zápas sa dočkal rozuzlenia v druhom kole, kedy Procházka dostal svojho súpera pod tlak, zasypával ho tvrdými údermi a pri pletive ho trafil do hlavy kolenom. Viditeľne otrasený Rakić sa snažil vzdorovať a od českého samuraja utiecť, Procházka ho ale stiahol k zemi, kde ho následne ukončil.

Rakić si pred zápasom neodpustil niekoľko ostrých poznámok na adresu Procházku. Český bojovník v našom rozhovore spomenul, že ako osobnosť pri ňom Rakúšan stratil rešpekt. Po boji si však bojovníci preukázali vzájomný rešpekt.

Po zápase Procházka povedal, že chce získať titul v poloťažkej váhe. V minulosti už šampiónom tejto divízie bol, kvôli zraneniu sa však opasku vzdal. Držiteľom pásu šampióna je aktuálne Procházkov premožiteľ Alex Pereira, ktorý titul na turnaji UFC 300 obhájil, keď svojho súpera Jamahala Hilla ukončil v prvom kole.