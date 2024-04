Pád Jennifer Lopez? Na sociálnych sieťach sa šíri antikampaň pre jej projekty za 20 miliónov

Od februára je JLO terčom kritiky. Fanúšikovia hovoria o konci jej kariéry pre jej novú hudbu a filmy.

V online priestore sa na speváčku a herečku v poslednom období spustila vlna kritiky. Používatelia v súvislosti s ňou skloňujú výraz downfall of Jennifer Lopez, čo môžeme preložiť ako „pád Jennifer Lopez“. Narážajú tým na jej najnovšie hudobné i filmové počiny.

V polovici februára speváčka vydala nový album s názvom This Is Me... Now. Na jeho podporu vydala aj film s rovnakým názvom. Ako informuje portál IMDb, produkciu noviniek financovala z vlastných zdrojov a stála približne 20 miliónov amerických dolárov. Tretím projektom, ktorý vydala, je dokumentárny film s názvom The Greatest Love Story Never Told, ktorý mapuje zákulisie natáčania filmu o novej hudbe.

Projekty za 20 miliónov sú terčom kritiky

Práve na kombináciu noviniek od JLO sa na sociálnych sieťach šíri vlna negatívnej odozvy. Fanúšikovia komentujú nielen to, že investovala obrovské množstvo peňazí do niečoho, čo nemá úspech, no prekáža im aj spôsob, akým sa vo filme prezentuje.

Narážajú na klip, v ktorom hovorí, že sa rada vracia do obdobia, keď bola „Jenny from the block“, pričom tým myslí svoje dospievanie v New Yorku v nezabezpečenej rodine. Fanúšikovia si však myslia, že so súčasným kapitálom a možnosťami sa na mladú „Jenny“ absolútne nepodobá a prezentuje sa nerealisticky.

Zároveň si myslia, že nemá právo prirovnávať sa k chudobným ľuďom aj vzhľadom na cenu vstupeniek na svoje turné. Doposiaľ sa ani jeden z koncertov nevypredal a VIP lístky stoja astronomických 7-tisíc dolárov.

Na sociálnej sieti Reddit sa na túto tému strhla diskusia. Jeden z používateľov hovorí o tom, že speváčka nie je autentická. Iný hovorí: „Myslím si, že jej pád sa deje postupne už niekoľko rokov. Tento posledný projekt to len potvrdil.“

Na Tiktoku sú stovky videí s názvom Downfall of Jennifer Lopez, ktoré speváčke jej správanie vo veľkom vyčítajú. Nové projekty z jej dielne sa pravdepodobne nestretli s očakávaným úspechom.