Yzomandiasovi dnes vychádza nový album. Na featoch nájdeš aj Viktora Sheena či Nik Tenda

Novú hudbu zverejní o polnoci.

Na sociálnej sieti sa český umelec Yzomandias pochválil fanúšikom novinkou. Zverejnil cover a zoznam piesní z nového albumu. Nový počin, ktorý vychádza dnes o polnoci, sa volá Paranoia a obsahuje 6 skladieb.

„Mám pre vás darček za to, ako dokonalá bola Yzomandias Tour Attack!! U deserved it, enjoy it and thank you,“ napísal na Instagrame. Fanúšikom odkázal, že piesne sú absolútne čerstvou novinkou a v štúdiu ich dokončil len v utorok.

Na novom EP nájdeš dva featy s Viktorom Sheenom či Nik Tendom. Nechýbajú ani Hard Rico, Karlo, PTK či Shimmi.