Najlepšie hodnotené slovenské seriály všetkých čias: Hity s Maštalírom a Mauréry prekonali aj svetovú konkurenciu

Najväčší úspech medzi divákmi zožali seriály RTVS.

Nedávno sme ti priniesli rebríčky toho najhoršieho, čo slovenská televízna a filmová produkcia ponúkla. Diváci sa však recenziami v Česko-slovenskej filmovej databáze (ČSFD) podelili aj o svoje dojmy z najkvalitnejších počinov. My ti prinášame rebríček tých, ktoré rozhodne stoja za pozretie.

Na prvých priečkach sa umiestnili seriály odvysielané v posledných rokoch. Hviezdia v nich naši najúspešnejší herci vrátane Alexandra Bártu, Tomáša Maštalíra, Jána Koleníka či Zuzany Mauréry. Úspech medzi slovenskými divákmi zožali predovšetkým seriálové krimi a drámy.

5. miesto: Za sklom

Hodnotenie divákov: 73 %

Seriál Za sklom TV Joj prvýkrát odvysielala v roku 2016. Príbeh dvoch elitných policajtov bol inšpirovanými skutočnými udalosťami a na ČSFD si vyslúžil takmer 1 700 hodnotení. Hlavných úloh sa zhostili Ján Koleník a Tomáš Maštalír. Seriál režíroval jeden z najúspešnejších slovenských režisérov súčasnosti Peter Bebjak v spolupráci s Róbertom Švedom.

Príbeh zrkadlí jedno z najtemnejších období samostatného Slovenska. „Vražda investigatívneho novinára a jeho snúbenice všetko zmení. Mení sa atmosféra v spoločnosti, aj tlaky na vyšetrovateľov sú horšie než kedykoľvek predtým. Strach z toho, že táto hostina je posledná, spôsobuje, že bitka o každú omrvinku zo stola sa stáva súbojom na život a na smrť,“ píše TV Joj.

4. miesto: Klamstvo

Hodnotenie divákov: 74 %

Na štvrté miesto slovenskí diváci svojimi hodnoteniami umiestnili seriál Klamstvo z produkcie TV Markíza. Tvorcovia tentoraz stavili na istotu a inšpirovali sa úspešným britským seriálom Liar. Nejde pritom o jedinú zahraničnú adaptáciu pôvodného námetu. Mnohí diváci z Netflixu poznajú aj jeho mimoriadne úspešnú španielsku verziu.

Iskra medzi učiteľkou Laurou a otcom jej žiaka, chirurgom Andrejom, po ich prvom rande vyeskaluje do kolotoča obvinení a klamstiev. Laura totiž Andreja na druhý deň obviní z toho, že ju nadrogoval a znásilnil. S rolou manipulátora sa v seriáli geniálne popasoval Tomáš Maštalír a úlohu učiteľky si zahrala mladá herečka Monika Szabó Horváthová.

3. miesto: Mesto tieňov

Hodnotenie divákov: 75,5 %

Ďalšou slovenskou úspešnou kriminálkou sa podľa hodnotení divákov stal seriál Mesto tieňov. Markíza ho vysielala v rokoch 2008 až 2012. Aj na tomto seriáli sa podieľalo režisérske duo Róberta Šveda a Petra Bebjaka v spolupráci s Gejzom Dezorzom.

„Popri vyšetrovaní zločinov sa odhaľuje aj privátny život dvoch hlavných predstaviteľov Ivana a Tomáša. Ivan má problém s dospievajúcou dcérou Evou a ten sa prenáša do jeho vzťahu k manželke Darine. Tomáš sa zasa nasťahuje do spoločného bytu s priateľkou Luciou (Jana Knapíková), ktorá je novinárka a spoločne sa učia žiť spolu. Popritom má Tomáš naštrbený vzťah s otcom, s ktorým sa stretáva v práci – vyčíta mu jeho vorkoholizmus a obviňuje ho z matkinho úrazu, po ktorom ostala na vozíku,“ píše TV Markíza.

2. miesto: Tajné životy

Hodnotenie divákov: 78 %

Dramatický seriál Tajné životy produkovala verejnoprávna RTVS a medzi divákmi mal mimoriadne pozitívne ohlasy. 836 recenzií ho vynieslo na pekné druhé miesto. Účinkuje v ňom Zuzana Mauréry, Gabriela Marcinková, Anna Šišková a mnohí ďalší obsadzovaní herci.

„Úspešný seriál otvorene hovorí o tajomstvách, skrývaných za múrmi domovov, vine a nevine, nádeji a druhej šance ľudí, ktorí hľadajú nové začiatky v živote za pomoci pracovníkov azylového domu Druhá šanca,“ načŕta príbeh RTVS.

1. miesto: Hniezdo

Hodnotenie divákov: 79,8 %

Podľa divákov bol najúspešnejší slovenský seriál Hniezdo, opäť dielo z produkcie RTVS. Dramatický seriál s krimitálnou zápletkou trhal rekordy sledovanosti a konkuroval tradične dominujúcim súkromným televíziám.

Osudy troch manželských dvojíc spojí novorodenec uložený v hniezde záchrany. „Jednej noci príde do nemocnice záhadná postava a vloží novorodenca do baby boxu. A hoci sa to na prvý pohľad nezdá, táto udalosť otrasie osudmi niekoľkých rodín v malom slovenskom mestečku,“ píše ČTK.