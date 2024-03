Toto sú najhoršie hodnotené slovenské seriály všetkých čias: Ordinácia v ružovej záhrade či prepadák s Natáliou Germáni

Populárni slovenskí herci hrali aj v seriáloch, na ktorých si kritici poriadne zgustli. Do rebríčka TOP najhorších sa dostal aj obľúbený markizácky seriál.

Medzi najhoršie slovenské seriály sa zaradila aj obľúbená kultovka vysielaná niekoľko rokov. Rebríček tých najhorších na webe podľa hodnotenia divákov zverejnila Česko-slovenská filmová databáza (ČSFD).

Najhorší z nich v diváckom hodnotení dosiahol iba 7,8 %, ide o prepadák, kde si zahrala aj Natália Germáni. Na druhom mieste skončila roky vysielaná Ordinácia v ružovej záhrade. Na ČSFD ju ohodnotilo až 8 400 divákov, namiesto pochvaly si však vyslúžila poriadnu kritiku.

5. miesto: Normálna rodinka

Hodnotenie divákov: 10,2 %

Normálna rodinka je komediálny seriál o slovenskej rodine. Hlavné postavy v ňom stvárňujú Peter Marcin, Eva Pavlíková a Juraj Hrčka. Seriál zobrazuje domácnosť, pre ktorú je televízia každodennou súčasťou života a všetky problémy riešia s ovládačom v ruke. Manželka je nezamestnaná žena tesne pred päťdesiatkou, otec rodiny je radový úradník s nízkym platom. Syn manželov je zasa večný študent a dokonalý obraz rodičov.

4. miesto: Experti

Hodnotenie divákov: 9,2 %

Štvrtým najhorším je seriál Experti, v ktorom si zahral Jaro Slávik. Dej sa točí okolo Rómov – expertov, ktorí sa riadia heslom „jak urobiť gádža“... Život úspešného Róma, hudobníka Ivana Vereša, naberie nečakané obrátky, keď sa po návrate z Ameriky rozhodne spolupracovať s partiou „expertov“ z osady.

„Predmetom ich spolupráce sa stávajú komodity, ktoré nie sú pre rómsku komunitu úplne typické a časté. Rómovia si tak napríklad zriadia psí hotel, začnú sa angažovať v oblasti záhradnej architektúry, taxikárčenia či erotickej linky… Ich prístup k podnikaniu by sa dal slušne označiť ako ,netradičný‘,“ znie oficiálny text distribútora.

3. miesto: Priateľky

Hodnotenie divákov: 10,6 %

Herečky Zuzana Tlučková a Marta Sládečková sa po úspechu sitkomu Susedia stretli na pľaci aj pri nakrúcaní komediálneho seriálu Priateľky v úlohách Denisy a Kamily. „Tieto dve ženy sú výborné priateľky, aj keď sú navzájom úplne odlišné. Denisa žije so svojou vnučkou Vaneskou a Kamila sa do bytu prisťahovala spolu so svojou 80-ročnou babičkou,“ približuje obsah programu vysielateľ.

Príbeh sa tvorcovia snažili okoreniť aj nápadníkmi priateliek Pištom a vášnivým ornitológom Mirečkom. No občas sa im do života pripletú aj bývalí manželia – vizážista Viktor a telocvikár Pavol. Divákov však tento seriál veľmi neohúril.

2. miesto: Ordinácia v ružovej záhrade

Hodnotenie divákov: 10,1 %

Prekvapivo na druhom mieste je Ordinácia v ružovej záhrade, ktorú TV Markíza vysielala niekoľko rokov. V seriáli sa objavilo množstvo najobsadzovanejších a najobľúbenejších hercov vrátane Zdeny Studenkovej, Maroša Kramára, Moniky Hilmerovej, Emílie Vášáryovej či Tomáša Maštalíra.

Príbeh z nemocničného prostredia zobrazuje vzťahy a životy zdravotníkov, ich rodín aj pacientov. Oproti ostatným menovaným počinom sa tento projekt tešil diváckej popularite, o čom svedčia aj tisíce reakcií a vysoký počet komentárov. Hodnotenie, ktoré len tesne prekračuje hranicu 10 %, však dokazuje, že si na ňom kritici poriadne zgustli.

1. miesto: Deň a noc

Hodnotenie divákov: 7,8 %

Najhoršie spomedzi všetkých dopadol seriál Deň a noc, ktorý nám svojím dejom tak trochu pripomína reality šou. Mottom seriálu je: „Zaži deň a preži noc.“ Seriál zobrazuje partiu mladých ľudí a ich život vo veľkometrážnom bratislavskom byte.

Mnohí možno ani netušia, že v ňom účinkovala obľúbená seriálová a filmová herečka Natália Germáni, ktorá dnes patrí medzi najobsadzovanejšie herečky v rámci Česka aj Slovenska.