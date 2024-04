Prečo stále obsadzujú Pauhofovú či Ondríka? Herecká agentka prezradila, ako na sľubnú kariéru

Petra Svarinská zastupuje viaceré zvučné mená hereckého sveta a pozná silné stránky profesionálov, ktorí dokážu uspieť medzi konkurenciou.

Úspech obsadzovaných hercov nespočíva iba v ich talente, flexibilite či vizuálnej stránke. Agentka jednej z najobľúbenejších slovenských herečiek Táni Pauhofovej, Petra Svarinská prezradila, prečo sa niektorí herci sami oberajú o pracovné ponuky.

„Dobrý agent veľmi pomáha hercovi, aby sa mohol sústrediť len na to, kvôli čomu v tom projekte je, to znamená, aby sa pripravoval a dobre hral. Nemusí riešiť organizačné veci, herec je krytý agentom, vybavuje mu podmienky, termíny, zmluvy, pre herca je to veľmi užitočné, keď si to nemusím robiť sám,“ uviedla pre portál Diva.sk Pauhofová. Herečka so svojou agentkou, ktorá je mimochodom setrou Kristíny Svarinskej, spolupracuje už roky.

Zdroj: Adam Oľha – © Titanic/In Film Praha

Svarinská zastupuje viaceré zvučné mená hereckého sveta vrátane sestry Kristíny Svarinskej, Judit Pecháček, Milana Ondríka či Mariána Mitaša a pozná silné stránky profesionálov, ktorí dokážu uspieť medzi konkurenciou.

„K úspechu je potreba hlavne talent, neustála práca na sebe a šťastie. Záujem je stále dosť veľký, nakoľko sa točia koprodukcie filmov, ale aj seriálov. Čoraz viac je však doraz na to, aby herci vedeli veľmi dobre po česky,“ priblížila v rozhovore pre Divu Svarinská.

Ak sa zamerajú aj na ďalšiu z novodobých požiadaviek na hercov, dokážu preraziť aj za hranicami a získať si priazeň medzinárodných produkcií. Kľúčovým je ovládať cudzie jazyky.

„V Čechách a na Slovensku sa točia kvôli výhodným podmienkam medzinárodné filmy, lokálne sa obsadzujú väčšinou len menšie role, ale požiadavky na hercov sú vysoké, nakoľko sa objavujú po boku zahraničných hviezd. Alfa omegou je cudzí jazyk, ktorým mnohí naši herci nedisponujú dostatočne,“ vysvetlila herecká agentka.