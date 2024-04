Z korporátu prešli do gastra: Miška a Joff sú majiteľmi bistra Kaliforňan, ktorý je dnes už známym lovebrandom (Rozhovor)

Kaliforňan dnes dominuje v Bratislave ako bistro, kde si môžeš vyskladať do misky to, na čo máš chuť. Majitelia vlastnia už 10 prevádzok a plánujú ďalej expandovať.

Prvú prevádzku Kaliforňana otvoril Miškin brat Šimon v roku 2019 na Trenčianskej ulici v Bratislave. „Najskôr ju otvoril ako sendvičiareň a ľudia si mali možnosť namiesto chleba vyskladať svoju misku. Vzniklo z toho to, že zákazníci si misky obľúbili oveľa viac, ako sendviče," spomína na začiatky Miška.

Biznis sa však rozrastal a Miškin brat otvoril v roku 2020 aj druhú prevádzku. Bol však sám a vedel, že si musí nájsť posilu. Zavolal teda svoju sestru, ktorá žila už 17 rokov v anglickom meste Cambridge s priateľom Joffom. Miška a Joff si preto zbalili kufre a presťahovali sa späť na Slovensko, kde pokračovali v budovaní veľkého rodinného sna, spraviť z Kaliforňana obľúbený gastro koncept s mnohými prevádzkami. Joff s Miškou tak prevzali podnik a brat Šimon sa venuje tomu, čo ho baví - vymýšľaniu nových gastro konceptov, ako napríklad ich nový prírastok do firmy, bistro Spice Guys.

Miška s Joffom predtým pracovali vo veľkých korporátnych firmách a príchod na Slovensko pre nich nebol vôbec ľahký. Museli si zvyknúť na nový život, kultúru a Joff sa musel učiť nový jazyk. V kútiku duše však obaja vedeli, že je to správne rozhodnutie, nakoľko milujú jedlo a gastro bol dovtedy ich nesplnený sen. „Kaliforňan je pre nás srdcovka. Je to všetko, čo milujeme," hovoria na úvod pre Refresher. V rozhovore porozprávali, aké boli ich začiatky, odkiaľ pochádza koncept Kaliforňana, aké sú ich plány do budúcnosti a či je na Slovensku podnikanie rovnaké ako vo Veľkej Británii.

Darilo sa vášmu biznisu od začiatku?

Miška: Boli to ups and downs. Pre nás to bola veľká zmena, pretože sme prišli z iného štátu a Kaliforňan bol už lovebrand. Ľudia v Bratislave ho poznali, ale ako gastrobiznis ešte nebol tak ustálený v tom marketingovom smere. Keď sme sem prišli, chceli sme priniesť aj niečo nové zo západu, kde to gastro funguje trošku inak. Aj z toho dôvodu sme sa zamerali na to, ako tie prevádzky vyzerajú, čo ponúkame a aký máme vzťah k zákazníkom. Musím povedať, že Joff vybudoval v Kaliforňanovi tím, za ktorým si stojíme a na ktorý sme strašne hrdí. Zákazníci tam nechodia len pre jedlo, ale aj za to, že sa tam cítia príjemne.

V Kaliforňanovi si môžeš vyskladať misku podľa svojej chuti. Zdroj: Archív/Michaela Smrtičová

Odkiaľ pochádza koncept Kaliforňana?

Miška: Je to kombinácia z celého sveta a preto Kaliforňan. Trávili sme nejaký čas v Amerike, kde žili ľudia z celého sveta. Tam sú vplyvy z každej jednej kuchyne, pretože tam žili ľudia z rôznych štátov a s rôznym backroundom. Chceli sme to priniesť aj do Kaliforňanu, takže je to zmeska všetkých chutí s použitím lokálnych surovín. Jedlo je pripravené na veľmi kreatívne a moderné spôsoby. Zoberieme to, čo na Slovensku máme a na čo sme hrdí a obohacujeme to.

Z toho potom vznikol aj názov?

Miška: Áno. V Kalifornii nemusí byť kuchyňa len na jeden štýl. Môj brat si zamiloval Chipottle a to bola pre neho inšpirácia. Dlho sme rozmýšľali, no Kalifornia nám prirástla k srdcu a voľba bola napokon jasná.

Odkiaľ teda pôvodne pochádzate?

Joff: Pochádzam z mesta Cambridge vo Veľkej Británii. Stretli sme sa tam s Miškou pred 15-16 rokmi a pracovali sme spolu v gastre, keď tam Miška študovala.