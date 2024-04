ZOZNAM: Všetky nové filmy a seriály na Netflixe v apríli 2024

Aké novinky obohatia Netflix v apríli?

Čo všetko pridá Netflix do svojej knižnice v apríli 2024? Aprílový zoznam je poriadne dlhý, takže sa diváci môžu tešiť na nával nových seriálov, filmov, dokumentov a ďalšieho obsahu, pre ktorý sa streamingovú službu oplatí predplácať.

1. apríl

American Graffiti (1973) – Ron Howard a Harrison Ford v komédii od Georgea Lucasa

Baby Driver (2017) – Režisér Edgar Wright natočil akčné krimi o lúpežníkoch, ktorým pomáha špičkový šofér (Ansel Elgort about).

Battleship (2012) – akčné sci-fi s Rihannou v hlavnej role

Black Clover (séria 1 a 2) – akčné fantasy anime

Born on the Fourth of July (1989) – chválená vojnová dráma s Tomom Cruiseom v hlavnej role



Ender’s Game (2013) – Harrison Ford bojuje proti mimozemšťanom v sci-fi filme.

Split (2016) – James McAvoy unesie mladé dievča (Anya Taylor-Joy), ktoré zisťuje, že v ňom žijú desiatky rôznych osôb.

Glass (2019) – Bruce Willis a James McAvoy v pokračovaní superhrdinskej snímky Split

Haikyu!! Collection: Haikyu!! Movie 3: Genius and Sense (2017)

Haikyu!! Movie 4: Battle of Concepts (2017) – anime filmy zo sveta Haikyu

Happy Gilmore (1996) – komédia s Adamom Sandlerom

animáky Hotel Transylvania (2012) a Hotel Transylvania 2 (2015)

How to Be Single (2016) – Romantická komédia o single ženách hľadajúcich partnerov. V hlavných rolách Dakota Johnson, Rebel Wilson a Leslie Mann.

Inside Man (2006) – akčný thriller



It’s Kind of a Funny Story (2010) – Zach Galifianakis hrá v komediálnej dráme.

Molly’s Game (2017) – Jessica Chastain v pokrovej dráme

Mortal Engines (2018) – Peter Jackson natočil fantasy o pohybujúcom sa meste.

Night Raiders (2021) – postapokalyptické sci-fi

One Piece Film: Red (2022) – anime film

Role Models (2008) – komédia s Paulom Ruddom

Sex and the City (série 1 – 6) – HBO Original – obľúbená komédia

Skyscraper (2018) – Dwayne Johnson hviezdi v akčnom filme

Step Up: Revolution (2012) – tanečná dráma

Strawberry Shortcakes: Spring Spectacular (2024) – animovaný seriál

Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) – Will Ferrell a Amy Adam v športovej komédii

The Land Before Time (1988) – animovaný film o dinosauroch

The Little Things (2021) – Denzel Washington, Rami Malek a Jared Leto v krimi thrilleri

The Magic Prank Show with Justin Willman (séria 1) Netflix Original – komediálny špeciál o kúzelníkoch

Trilógia Matrix



The Theory of Everything (2015) – oscarová biografia o Stephenovi Hawkingovi s Eddiem Redmayneom a Felicity Jones

Wild Things (1998) – neo-noir thriller

White Collar (série 1 – 6) – Seriál o podvodníkovi, ktorý sa spojil s FBI pri hľadaní zločincov.

You’ve Got Mail (1998) – romantická komédia s Tomom Hanksom a Meg Ryan

2. apríl

Together: Tr3ble Winners (2024) – dokument o úspechu Manchester City v sezóne 2022/23

3. apríl

Crime Scene Berlin: Nightlife Killer (séria 1) Netflix Original – O vraždách, ktoré sa v roku 2012 diali v berlínskych párty kluboch.

Files of the Unexplained (séria 1) Netflix Original – investigatívny dokumentárny seriál o nadprirodzených veciach

Zero to Hero (2024) Netflix Original – brazílska romantická komédia

4. apríl

100 Days to Indy (séria 1) – dokument o pretekoch Indianapolis 500

Crooks (séria 1) Netflix Original – nemecký krimi seriál

I Woke Up A Vampire (séria 1) Netflix Original – animovaný seriál

Ninjago: Dragons Rising (séria 2) Netflix Original – detský animovaný seriál

RIPLEY (miniséria) Netflix Original – seriálová verzia príbehu Talentovaný pán Ripley v hlavnej role s Andrewom Scottom

The Tearsmith (2024) Netflix Original – taliansky romantický film od režiséra Alessandra Genovesiho

5. apríl

Parasyte: The Grey (séria 1) Netflix Original – veľký kórejský sci-fi horor o parazitoch ovládajúcich ľudí

SCOOP (2024) Netflix Original – dráma o slávnom rozhovore medzi BBC a princom Andrewom

The Antisocial Network: Memes to Mayhem (2024) Netflix Original – skupina tínedžerov vybudovala komunitu, ktorá viedla k rozšíreniu QAnon, a o nepokojoch zo šiesteho januára

8. apríl

Spirit Rangers (séria 3) Netflix Original – animovaný seriál pre deti

9. apríl

Neal Brennan: Crazy Good (2024) Netflix Original – stand-up komediálny špeciál

10. apríl

Anthracite (miniséria) Netflix Original – nový francúzsky krimi thriller

Death Whisperer (2023) – indonézsky horor

The Hijacking of Flight 601 (séria 1) Netflix Original – film o najdlhšom zajatí lietadla v histórii Južnej Ameriky

Unlocked: A Jail Experiment (séria 1) Netflix Original – reality šou o rizikovom experimente šerifa

What Jennifer Did (2024) Netflix Original – dokumentárny seriál o zločincoch

11. apríl

As The Crow Flies (séria 2) Netflix Original – turecký dramatický seriál

Heartbreak High (séria 2) Netflix Original – austrálsky tínedžerský seriál

Midsummer Night (séria 1) Netflix Original – Nórska dráma o rodinnom výlete, ktorý sa katastrofálne pokazí po odhalení nepríjemných tajomstiev.

The Bricklayer (2023) – akčný thriller s Aaronom Eckhartom

12. apríl

A Journey (2024) Netflix Original – filipínska dráma

Amar Singh Chamkila (2024) Netflix Original – indický muzikál

Good Times (séria 1) Netflix Original – animovaný seriál pre dospelých

Love, Divided (2024) Netflix Original – španielsky remake francúzskej snímky Behind the Wall

Stolen (2024) Netflix Original – Švédsky thriller o mladej žene, ktorá stopuje vraha, pretože sa mu chce pomstiť.

Strange Way of Life (2023) – krátky westernový film s Ethanom Hawkeom a Pedrom Pascalom

Woody Woodpecker Goes to Camp (2024) Netflix Original – animovaný film

15. apríl

Hans Zimmer: Hollywood Rebel (2022) – dokument od BBC o slávnom hudobnom skladateľovi

MOB PSYCHO 100 (série 1 –2) – Obľúbené sci-fi anime sa dostáva na Netflix.

Overlord (série 1 – 4) – anime

The Fairly OddParents (série 4 – 5) – animovaný seriál od Nickelodeon

16. apríl

Anna (2019) – Akčný thriller o žene, z ktorej sa stane vrahyňa pre KGB. V hlavných rolách Luke Evans, Cillian Murphy a Helen Mirren.

Knocked Up (2007) – komédia so Sethom Rogenom

Jimmy Carr: Natural Born Killer (2024) Netflix Original – stand up komediálny špeciál

17. apríl

Black Sails (série 1 – 4) – pirátsky dobrodružný seriál

Don’t Hate the Player (séria 1) Netflix Original – francúzska súťažná reality šou

Our Living World (séria 1) Netflix Original – 4-dielny prírodný dokument s hlasom Cate Blanchett

The Circle (séria 6) Netflix Original – reality šou o randení

The Grimm Variations (séria 1) Netflix Original – antológia o príbehoch bratov Grimmovcov

18. apríl

Bros (séria 1) Netflix Original – izrealský dramatický seriál

The Upshaws (Part 5) Netflix Original – komediálny seriál

19. apríl

Rebel Moon: Part Two: The Scargiver (2024) Netflix Original – pokračovanie otrasného sci-fi Rebel Moon od Zacka Snydera

22. apríl

Ahead of the Curve (2020) – Dokument o Francovi Stevensovi, ktorý začal vydávať lesbický magazín.

CoComelon Lane (séria 2) Netflix Original

Fern Brady: Autistic Bikini Queen (2024) Netflix Original – britský stand up špeciál

23. apríl

Anyone But You (2023) – úspešná romantická komédia so Sydney Sweeney a s Glenom Poweelom

Brigands: The Quest for Gold (séria 1) Netflix Original – taliansky westernový seriál

Fight for Paradise: Who Can You Trust? (séria 1) Netflix Original – európska súťažná reality šou

24. apríl

Deliver Me (séria 1) Netflix Original – Švédska dráma o dvoch tínedžeroch, ktorí sa dostali do gangu.

King Richard (2021) – Športová dráma, v ktorej hrá Will Smith otca tenisových hviezd sestier Williamsových.

TLC Forever (2023) – dokument o hudobnej skupine

25. apríl

City Hunter (2024) Netflix Original – japonský sci-fi film so známymi hercami o modernom podsvetí Tokia

Dead Boy Detectives (séria 1) Netflix Original – Dvaja mŕtvi chlapi z rôznych časových období riešia nadprirodzené krimi prípady vo svete seriálu The Sandman.

26. apríl

Hack Your Health: The Secrets of Your Gut (2024) Netflix Original – dokument o zažívacom trakte

The Asunta Case (miniséria) Netflix Original – Španielska dráma o páre, ktorý nahlási zmiznutie svojej dcéry, ale vyšetrovanie ukáže na jeho vinu (podľa skutočných udalostí).

29. apríl

Boiling Point (séria 1) – Seriálové pokračovanie skvelého britského filmu o strese v špičkovej reštaurácii. V 4-dielnej prvej sérii vystupuje väčšina postáv z filmu Bod varu.

Honeymoonish (2024) Netflix Original – romantická komédia

30. apríl

Fiasco (séria 1) Netflix Original – francúzska komédia o debutujúcom režisérovi