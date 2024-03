RECENZIA: 2. séria Halo je o dosť lepšia ako tá prvá. Pre nelogický scenár je to však stále len „tupá popcornovka“

2. séria Halo je lepšia ako tá prvá, ale stále nie dostatočne. Oplatí sa akčný sci-fi seriál pozerať?

Prvej sérii Halo sme pred dvomi rokmi udelili 6/10 s tým, že nás bavila, ale bolo v nej až príliš veľa hluchých a hlúpych scén. Recenzia tej druhej nebude až taká odlišná, no o čosi pozitívnejšia. Seriál zmenil tvorcov, ktorí viac zapracovali na scenári, a aj keď to stále nestačilo, oceňujeme zlepšenie.

Pád planéty Reach

Druhú sériu začína Master Chief vo vedení svojho Silver tímu. Ten však bojuje proti Chiefovi a snaží sa ho komandovať spôsobom, ktorý sa mu nepáči. Chief ako jediný tuší, že sa v pozadí deje niečo nekalé, a zistí, že mimozemská rasa Covenant plánuje zničiť celú ľudskú planétu Reach.

Politici však tomu z nejakých dôvodov nechcú zabrániť (seriál nikdy poriadne nevysvetlí, prečo konkrétne UNSC a ľudstvo nezakročilo, keď o invázii vedeli dávno predtým, ako sa udiala).

Zdroj: Paramount+

Master Chief tak bojuje na dvoch frontoch: proti rase Covenant a proti vlastnej vláde/politikom. Jeho bratia v zbroji mu buď umierajú pred očami, alebo mu prestávajú dôverovať, pretože sa správa až príliš nepredvídateľne a emotívne. Seriálový Master Chief je od toho herného podstatne odlišný. Až príliš často je rozrušený, koná pod vplyvom emócií a je nestabilný. Začína to pôsobiť obohrato a patrilo by sa, aby sa Chief stal tým nekompromisným vojakom a lídrom, akého diváci poznajú z hier.

Na seriáli vidieť veľký rozpočet

Tvorcovia upravili príbeh, osudy niektorých postáv či predstavenie Flood, ďalšej mimozemskej rasy. Fanúšikovia hier sa sťažujú, že pôsobia iba ako zombíci alebo že sa tvorcovia až príliš inšpirovali The Last of Us. Trochu hororovejšie spracovanie tohto organizmu však seriálu prospieva. Azda v budúcnosti vytvoria aj Flood, ktorá ľudí mení v reálne monštrá, nielen na zombíkov.

Poteší aj to, že rovnako ako na Covenant, aj na Flood vidno veľký rozpočet seriálu. Praktické a vizuálne efekty sa v rámci seriálovej tvorby podarili na jednotku, a to ako v dialógových, tak akčných scénach. Niektoré súbojové sekvencie (ako tá z poslednej epizódy medzi Chiefom a Arbiterom) síce pôsobia ako z počítačovej hry, ale väčšinou sú v rámci sci-fi žánru reálne a nápadité. Rozhodne však zaostávajú za akčnými scénami z prvej série.

Zdroj: Paramount+

Akčné scény sú dobré, ale mohlo by ich byť viac

Môže za to aj fakt, že vojaci Spartans v mnohých súbojoch nie sú. Dokonca aj Master Chief je asi na tri epizódy v civilnom oblečení a bez svojho slávneho obleku. Tvorcovia seriálu chcú Chiefa viac charakterizovať a spraviť z neho komplexnejšiu postavu a na to je dôležité vidieť mu do tváre. Chief je však bez brnenia až príliš často. Vôbec nevadí, že si občas dá dole helmu, ale miestami to vyzerá tak, že tvorcovia mu ju chcú dať dole už len z princípu. Výzor Master Chiefa je však ikonický a jeho absencia v drvivej väčšine stopáže je citeľná.

Rovnako citeľná je prítomnosť otravných postáv ako Makee a Kwan. Zatiaľ čo jedna spriada intrigy u Covenantov a získa si na svoju stranu dôležitého spojenca, druhá má akési preludy a vízie, vďaka ktorým za niekoľko minút odhalí to, čo nedokázali špičkoví vedci za niekoľko mesiacov. Kwan je aj naďalej nezmyselná, nudná, otravná postava, ktorá mala dávno zomrieť a zbaviť divákov trápenia.

Zdroj: Paramount+

Seriál stále trpí nelogickými scénami a deravým scenárom, ale akosi to v tomto prípade veľmi neprekáža. Halo je nadpriemerný sci-fi seriál s obohratým, ale so zábavným príbehom, kde akcia a interakcie medzi postavami zatieňujú logické nedostatky.

Mimozemská rasa Covenant je našťastie zaujímavá a v seriáli má viac priestoru ako v hrách. Mohli by však ešte viac ukázať ich politiku, kultúru a iné veci, aby ešte viac prehĺbili ich komplexnosť.

Skvelá nová postava Ackerson zatieňuje otrasné postavy Kwan a Makee

Úžasný bol aj Ackerson, ktorý ťahal za nitky a vytváral konflikt medzi viacerými postavami. Naopak, dejová línia okolo Sorena a jeho rodiny sa naťahovala naprieč celou sériou, hoci mala trvať tak dve epizódy. Tvorcovia pre nich (rovnako ako pre Kwan) nemali dostatok funkčného a zaujímavého materiálu, takže občas nudia.

V podstate platí, že všetky vojnové dejové línie a príbehy vojakov sú super, zatiaľ čo Kwan, Soren a ostatní civilisti ťahajú príbeh a kvalitu dole. Seriálu by náramne prospelo, keby čas, ktorý do nich tvorcovia investovali, radšej presunuli na rozšírenie príbehu Master Chiefa, rasy Covenant a Flood a aby sa venovali viac tomu, čo funguje, keďže finále druhej série pôsobilo trochu uponáhľane.

Ak vznikne tretia séria, konečne začne naplno spracovávať udalosti prvej hry. Je najvyšší čas, aby sa tvorcovia pohli a spravili skvelý sci-fi seriál namiesto toho, aký odprezentovali v prvých dvoch sériách. Potenciál tam nepochybne je a seriál si drží dostatočnú kvalitu na to, aby sme si jeho sledovanie užívali, ale je jasné, že mal všetky predpoklady byť niečím lepším. Aj tak to však stačí na sedem bodov z desiatich.