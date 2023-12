RECENZIA: Rebel Moon: Child of Fire – Netflix a Zack Snyder natočili najnudnejší hollywoodsky blockbuster roka

Rebel Moon je veľkolepé sci-fi od Zacka Snydera, ktoré však veľké nie je absolútne v ničom.

Zack Snyder už pred premiérou sľuboval, že rozšírená verzia filmu bude akoby úplne iný celovčerák z iného vesmíru. Milý Zack, čo keby si konečne natočil dobrý film na prvýkrát a nepotreboval neustále rozšírené verzie (nie že by tie nejako výrazne pomohli). V prípade Rebel Moon: Child of Fire by sa skôr hodilo prísť so skrátenou verziou, keďže snímka má dve a štvrť hodiny.

Druhá časť vyjde v apríli 2024 a táto prvá je pre ňu jeden veľký úvod. Hlavnou postavou je Kora (Sofia Boutella z Kingsman), ktorá opustila vojsko tyranov v snahe žiť normálny život bez zabíjania. Keď však tyrani prídu do jej nového domova, rozhodne sa ho brániť. Najprv však musí nájsť posily, a tak dve hodiny filmu sledujeme, ako sa stretáva s rôznymi ľuďmi s odbojnými myšlienkami a motiváciou poraziť zlých tyranov.

Divák si môže predstaviť Star Wars: A New Hope a úvod snímky, až kým sa k partii nepridal Han Solo a nezačali spolu úžasné dobrodružstvá. Rebel Moon sa k tejto časti dostáva celý prvý film a ani to dobrodružstvo za to na konci nestojí.

Zdroj: Netflix

Na blockbuster je to až príliš nudné, akčným scénam chýba nápaditosť a aj tie, ktoré zaváňajú vizuálnou kvalitou, Snyder totálne pochoval svojimi legendárnymi spomaľovačkami. Takzvané slow-motion zábery strká takmer do každej akčnej scény a súboja. Pôsobí to nevkusne, uberá to na váhe úderov a akcie a po dvoch scénach to už divákovi lezie hore krkom.

Film má aj celkom nezaujímavý príbeh, ktorý na každom kroku sprevádza jedno veľké klišé za druhým. O nič lepšie na tom nie sú dialógy s ich pochybnou kvalitou. Akoby ich boli písali amatérski študenti scenáristiky.

Platí to obzvlášť pri motivačných rečiach či dialógu medzi Korou a generálom Titusom (Djimon Hounsou), ktorý sa počúval len veľmi ťažko. Kora ho počas minúty presvedčila o svojej pravde a úplne zmení jeho charakter vďaka tomu, že využije nesmierne kŕčovité argumenty a nudné, klišé hranie na svedomie plné výčitiek.

Zdroj: Netflix

Na sci-fi Rebel Moon sa niečo pozitívne hľadá len veľmi ťažko. Snyder dokázal, že už dávno nie je dobrý režisér a za veľa nestojí ani ako kameraman. Miestami boli nekvalitné aj vizuálne efekty, a to najmä pri scénach s vesmírnymi bytosťami.

Snyder nedokázal film spraviť zaujímavým. Pripomína horskú dráhu pre škôlkarov, na ktorú omylom nasadne dospelý človek a netuší, čo tam vlastne robí a čo od toho očakával. Rebel Moon nie je ani natoľko zlý, aby to aspoň bolo vtipné.

Zdroj: Netflix

Je to nevýrazný, generický, nudný blockbuster, ktorého tvorcovia nedokázali využiť ani zaujímavý sci-fi svet a skvelé herecké obsadenie. Namiesto toho diváka vedú nekonečným zoznamovaním sa s vedľajšími postavami, ktoré sú následne vo finále viac-menej zbytočné.

Filmu udeľujeme tri body z desiatich, avšak len pocitovo. Pozeraním a hodnotením tohto filmu sme stratili už toľko vzácneho času, že nám v hlave nedáva zmysel hlbšie ho analyzovať a zamýšľať sa, prečo nedostane dva alebo štyri body. Je to úplne jedno. Jediné dôležité je to, aby si s ním nestrácal čas a od Netflixu si radšej pozrel oveľa kvalitnejšie filmy, ktoré tento rok vydali.

PS: Brutálne akčné scény, v ktorých sa odpaľujú hlavy laserovými zbraňami a v ktorých chýba čo i len kvapka krvi, sú veľmi nevkusné a gýčovité.