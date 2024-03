Sziget zverejnil mená ďalších 40 interpretov: tešiť sa môžeš na Skrillexa či Halsey

Nové mená sa pripájajú k už zverejneným hviezdam ako Fred again, Sam Smith, Martin Garrix či Stormzy.

Festival Sziget zverejnil mená ďalších interpretov, ktorí na multižánrovom podujatí vystúpia tento rok. K už zverejneným umelcom pribudlo ďalších 40 mien z lineupu.

Na obľúbenom európskom festivale, ktorý sa koná každý rok v maďarskom hlavnom meste, popri headlineroch Liamovi Gallagherovi a speváčke Halsey na festivale vystúpia aj RAYE, Janelle Monáe, Skrillex, Tom Odell, Mø, Editors, Modeselektor, Neil Frances, Sven Väth, Teezo Touchdown, Tkay Maidza a ďalší.

Zdroj: Sziget

„Sme veľmi nadšení, že máme Liama Gallaghera a Halsey ako našich nových headlinerov. Liam Gallagher vystúpi v rovnaký deň ako Stormzy. Bystré oko si môže všimnúť, že neskôr pribudnú ďalšie vystúpenia. Príde aj Janelle Monáe, jedna z najvýraznejších pop’n’soulových speváčok 21. storočia, tiež najpredávanejšia autorka, módna ikona a herečka, ktorej posledný album vyšiel minulý rok,“ povedal generálny riaditeľ Szigetu Tamás Kádá.

„Tešíme sa aj na mnohonásobného víťaza Grammy, headlinera arény aj celého festivalu, Skrillexa, ktorý sa na festival vráti po niekoľkých hektických rokoch, počas ktorých stihol aj hviezdnu spoluprácu s Fred Again.. Aj s Four Tet. Aká šťastná náhoda, že po Skrillexovi v záverečný deň vystúpi Fred Again... a v ten istý deň bude Four Tet hosťom Szigetu na Revolut Stagei,“ dodal Kádá.

Sziget Festival 2024 sa bude konať od 7. do 12. augusta, v predaji sú aktuálne permanentky na celý festival, ale aj lístky na 1 či 3 dni. Tento rok organizátori ponúkajú aj zvýhodnené lístky pre návštevníkov do 21 rokov.